Fortnite: Epic Games muss den Nutzern viel Geld zurückzahlen

Für Epic Games ist das Spiel Fortnite zwar erst einmal ein großer Erfolg gewesen - nun wurde es aber auch eine teure Angelegenheit. Denn das Unternehmen musste nicht nur eine hohe Strafe zahlen, es folgen auch Entschädigungen an zahlreiche Gamer

Über eine halbe Milliarde

Üble Tricks

Zusammenfassung Epic Games muss hohe Strafe und Entschädigungen wegen Fortnite zahlen

US-Handelsaufsicht informiert Nutzer über Rückforderungsmöglichkeiten

Potentielle Summe der Rückforderungen beträgt 245 Millionen Dollar

Epic Games akzeptierte bereits Geldstrafe von 275 Millionen Dollar wegen Datenschutzverletzungen

Schadensersatzfall betrifft 37 Millionen US-Spieler, die zu In-Game-Käufen verleitet wurden

Verkaufstricks basierten auf sogenannten "Dark Patterns"

Epic Games hat Maßnahmen ergriffen, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden

Die US-Handelsaufsicht verschickt derzeit E-Mails an Millionen von Nutzern in den USA, in denen diese über ihre Möglichkeiten zum Stellen von Rückforderungen aufgeklärt werden. Wenn alle Empfangsberechtigten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, kommt auf Epic Games eine Summe von insgesamt 245 Millionen Dollar zu.Zu dieser Zahlung hatte sich das Unternehmen im Zuge eines Vergleichs mit der FTC bereiterklärt. Weiterhin musste man im Zuge dessen auch schon eine Geldstrafe in Höhe von 275 Millionen Dollar akzeptieren - das war im Dezember des letzten Jahres. Hier ging es vor allem um die Verletzung von besonderen Datenschutz-Standards für minderjährige Nutzer.In dem Schadensersatz-Fall ging es hingegen darum, dass die rund 37 Millionen Fortnite-Spieler in den USA zu In-Game-Käufen durch verschiedene Tricks verleitet wurden. Insbesondere auch von jüngeren Gamern sei dabei eine Menge Geld abgezwackt worden. Bei diesen können nun die Eltern das FTC-Formular ausfüllen, mit dem eine Rückzahlung beantragt werden kann. Aber auch ältere Spieler sind in vielen Fällen antragsberechtigt.Die von der FTC bemängelten Verkaufstricks beruhten meist auf sogenannten Dark Patterns. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, bei denen Verbraucher mit irreführenden Informationen dazu gedrängt werden, schnell zuzuschlagen, statt sich weitergehend zu informieren. Das geschieht beispielsweise durch eine vermeintliche Knappheit ("Nur noch 3 Stück auf Lager") oder angeblich bald ablaufende Angebotsfristen.Epic teilte bereits mit, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden, um weiteren Problemen auf dem Weg zu gehen. So habe man den Verkaufsabschluss klarer gestaltet. Und es wurden zusätzliche Features für den Schutz minderjähriger User eingeführt - wie beispielsweise PIN-Abfragen oder Konto-Einschränkungen, mit denen Eltern die Käufe ihres Nachwuchses besser kontrollieren können.