CorePC: Leak verrät ein paar mehr Details zum 'Windows der Zukunft'

Microsoft soll neben dem "normalen" Windows, das immer mehr zu ei­nem Vehikel für die Vermarktung der Angebote aus dem Bereich der KI mutiert, auch eine stark skalierbare, vollkommen neuartige Variante entwickeln, die intern als Windows CorePC bezeichnet wird.

Microsoft

Abschied von der alten Windows-Basis

Wechsel auf CorePC/Win3 wird ein langer Prozess

Zusammenfassung Microsoft entwickelt neues Windows Core OS

Core OS für diverse Plattformen optimiert

CorePC/Win3 ist eine modulare, sichere Plattform

Betriebssystem-Austausch soll schneller sein

CorePC nicht als Update für bestehende Systeme

Altes Windows und CorePC existieren parallel

Erste CorePC-Version konkurriert mit Chrome OS

Dass Microsoft an "Core OS" arbeitet, um damit eine flexibel skalierbare technische Basis für ein Betriebssystem zu schaffen, das auf einer Vielzahl verschiedener Plattformen effizient und performant laufen kann, ist eigentlich schon lange bekannt. Ein neuer Bericht liefert jetzt aber einige weitere Informationen darüber, was Microsoft mit Core OS inzwischen vorhat.Die neue, modernisierte Windows-Plattform soll laut Windows Central intern auch CorePC oder Win3 genannt werden. Man setzt dabei auf eine modulare Plattform, was eine Skalierbarkeit abhängig von den Anforderungen der jeweils damit zu betreibenden Hardware ermöglichen soll. CorePC soll sicherer sein als das "normale" Windows, weil das Betriebssystem selbst wie bei Android in schreibgeschützten Partitionen läuft, die Treiber, Apps und OS-Dateien enthalten, während die Nutzerdaten anderswo abgelegt werden.Durch die geänderte "Konstruktion" des Unterbaus soll es deutlich schneller möglich sein, das Betriebssystem auszutauschen oder durch eine neue Version zu ersetzen. Auch die Wiederherstellung ist angeblich einfacher, indem alle Nutzerdaten einfach schnell "per Hochdruckreiniger" gelöscht werden können und man das Betriebssystem per Full-Flash-Recovery wieder herstellt.Laut dem Bericht soll CorePC allerdings nie als eine Art Update für bereits vorhandene Systeme mit Windows auf den Markt kommen. Der Grund dafür liegt angeblich im drastischen Ausmaß der technischen Unterschiede gegenüber dem normalen Windows, durch die es keinen direkten Upgrade-Pfad gibt. Letztlich werden das "alte" Windows und CorePC wohl zunächst parallel existieren, weshalb nur langsam mit der Einführung erster neuer Geräte auch die Adaption von CorePC durch die Kunden beginnen dürfte.Eine erste Variante von Windows auf Basis von "CorePC" bzw. "Win3" soll eine Art Gegenstück zu Googles Chrome OS sein, das auf Low-End-Laptops und anderen günstigen PCs zum Einsatz kommen soll, um Chromebooks und Chromeboxes Konkurrenz zu machen. Bis dieses Vorhaben jedoch Früchte trägt und die ersten Geräte auf den Markt kommen, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Laut dem Bericht der Kollegen sei für 2024 nicht damit zu rechnen, dass Microsoft eine auf der "CorePC"-Basis aufsetzende Version des neuen Windows "Hudson Valley" einführt.