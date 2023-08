US Air Force will mehr als 1000 KI-gesteuerte Kampfflugzeuge bauen

Schon jetzt gehören Drohnen zu einem der wichtigsten Standbeine vieler Streitkräfte auf der ganzen Welt. Die US-Luftwaffe will nun den nächsten Schritt gehen und Erforschung und Bau von mindestens tausend unbemannten Kampfflugzeugen in die Wege leiten.

Air Base Wing Public Affairs/Public Domain

US Air Force plant "Ritt der KI-Walküren"

Eine Kratos XQ-58A Valkyrie bei ihrem ersten öffentlichen Flug

Zusammenfassung US-Luftwaffe plant Bau von unbemannten Kampfflugzeugen

Testet bereits autonome Flugzeuge wie die Kratos XQ-58A Valkyrie

Drohnen dienen als "robotischer Flügelmann", unterstützen Piloten

Einsatz auch in Risikoszenarien und "Selbstmord-Missionen" vorgesehen

Budgetschätzung von 5,8 Milliarden Dollar

Testprogramm mit F-22s und F-35s in Kombination mit Skyborg-Programm

Kosten pro KI-Flugzeug zwischen drei und 25 Millionen Dollar

Die US Air Force testet bereits solche autonom operierenden Flugzeuge, ein Kandidat ist die derzeit noch experimentelle Kratos XQ-58A Valkyrie. Dabei handelt es sich um ein unbemanntes Luftfahrzeug (Unmanned Aerial Vehicle; UAV), das menschliche Piloten im Einsatz unterstützen soll.Denn Maschinen dieser Art operieren nicht vollständig selbstständig, sondern sind als Begleiter bzw. als "robotischer Flügelmann" vorgesehen. Sie sollen laut einem Bericht der New York Times auf Missionen für zusätzliche Deckung sorgen und auch in Szenarios zum Einsatz kommen, in denen Piloten aus Fleisch und Blut Probleme bekommen könnten. Ein weiteres Szenario sind "Selbstmord-Missionen", bei denen nur die geringe Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr besteht.Die US-amerikanische Luftwaffe testet das Konzept derzeit intensiv und ist offenbar auch überaus optimistisch, dass dieses eine Zukunft hat. Denn man hat an den Kongress eine Budgetschätzung übermittelt, die Ausgaben in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für "kollaborative Kampfflugzeuge" vorsieht.Damit sollen mehr als 1000 Valkyries und vergleichbare Maschinen gebaut werden. Basis dafür ist auch das Testprogramm der vergangenen Jahre, bei dem F-22 und F-35 in Zusammenspiel mit dem Skyborg-Programm der Air Force getestet wurden. Letzteres ist ein KI-basiertes System zur Kontrolle unbemannter Flugzeuge.Derartige KI-Flugzeuge sollen pro Stück zwischen drei und 25 Millionen Dollar kosten. Der Preis richtet sich nach dem Aufwand beim Bau und der eingesetzten Technologie, was wiederum vom Einsatzgebiet abhängt - UAVs, die nur einmal zum Einsatz kommen, sind natürlich günstiger. Allerdings ist selbst die höhere Zahl nur ein Bruchteil der Kosten für einen herkömmlichen Kampfjet. Zum Vergleich: Eine F-22 kostet 125 Millionen Dollar pro Stück, eine F-35 ist für etwa 80 Millionen Dollar zu haben.