US-Militär investiert 235 Mio. Dollar, um Flugzeug-Idee zu testen

Einige Forscher glauben, dass traditionelle Flugzeug-Designs keine großen Verbesserungen mehr erlauben. Die Luftstreitkräfte der US investieren jetzt eine viertel Milliarden US-Dollar, um eine Alternative zu erproben. Ein neuer Aufbau soll vor allem die Effizienz enorm steigern.

JetZero und US Air Force: Gemeinsam für mehr Flugeffizienz

Zusammenfassung Traditionelle Flugzeug-Designs gelten als ausgereizt

US-Luftstreitkräfte investieren in alternatives Design

Start-up JetZero baut Prototyp von effizienterem Flugzeug

Neues Design soll Treibstoffeffizienz und Reichweite verbessern

Konzept bereits von Boeing und Lockheed Martin erprobt

Ziel: Entwicklung neuer Tank- und Frachtflugzeuge für US-Armee

Finanzierung des Prototyps durch weitere, unbekannte Geldgeber

Röhren, an denen Flügel und ein Leitwerk befestigt sind: Aktuelle Flugzeug-Designs haben einen sehr hohen Entwicklungsgrad erreicht, gleichen sich aber in der Form. Genau hier sieht ein Start-up aus den USA großes Potenzial in einem völlig neuen Aufbau - und hat von dieser Idee auch die US-Streitkräfte überzeugt. Das Unternehmen JetZero aus Los Angeles und die Air Force haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass bis 2027 ein Demonstrationsflugzeug in voller Größe flugbereit sein soll.JetZero tritt mit der Argumentation an, dass bei traditionellen Flugzeugen die Möglichkeiten erschöpft seien, die Treibstoffeffizienz und damit auch die Reichweite zu verbessern. "Die kommerzielle Industrie ist durstig nach Lösungen, die nicht so durstig nach Treibstoff sind", sagte Tom O'Leary, der CEO und Mitbegründer von JetZero laut TechXplorer . Die Lösung ist ein Design, bei dem Körper und Flügel zu einem Teil verschmelzen (Entwurf siehe oben). Nach Angaben der Entwickler sinkt der Luftwiderstand um mindestens 30 %, gleichzeitig steigt der Auftrieb.Neue ist die Idee eines solchen Aufbaus nicht und wurde unter anderem schon in Projekten von Boeing und Lockheed Martin erprobt. Wie die Air Force betont, wird der jetzt geplante Aufbau in vollem Maßstab aber erst durch technologische Fortschritte bei den Werkstoffen und der Herstellung möglich. Das aktuelle Projekt zielt langfristig darauf ab, für die US-Armee neue Tankflugzeuge und Frachtflugzeuge zu entwickeln.Wie O'Leary ausführt, reicht der Vertrag mit der US Air Force nicht aus, um Entwicklung und Produktion des ersten Prototyps zu finanzieren. Wer zu den weiteren Geldgebern gehört, will das Unternehmen aktuell aber nicht mitteilen. "Unsere Gesamtfinanzierung ist nicht öffentlich, aber wir werden private Investitionen und Partner haben, die dazu beitragen", sagte er.