Bisher hatten WhatsApp-Nutzer auf Android eine bequeme und auch kostenlose Möglichkeit, ihren Chatverlauf sowie die darin befindlichen Dateien als Backup zu speichern, und zwar via Google Drive . Doch diese Art der Sicherung endet, zumindest in der bisherigen Form.

Speicherplatz nicht mehr frei Haus

Google One buchen

Zusammenfassung WhatsApp-Backup auf Android nicht mehr unbegrenzt

Speicher ab Dezember auf Google-Konto angerechnet

Standardmäßig 15 GB bei Google Drive verfügbar

Mehr Speicher durch Abo ab ca. 2 Euro/Monat

Änderung zuerst für WhatsApp-Beta-Nutzer

Nutzer 30 Tage vorher per Banner informiert

Google-One-Aktionen für berechtigte Nutzer geplant

Denn Google und WhatsApp haben bekannt gegeben, dass man diese Backup-Möglichkeit zwar nach wie vor anbieten wird, allerdings der Speicher nicht länger unbegrenzt bzw. frei verfügbar sein wird. Ab Dezember dieses Jahres wird dieses Backup auf Android nämlich auf das Speicherkontingent des jeweiligen Google-Kontos angerechnet (via 9to5Google ).Das bedeutet, dass man unter Umständen seinen Chatverlauf nicht wie bisher sichern kann, wenn der Google Drive-Speicher einmal voll ist. Beim Cloud-Dienst des Unternehmens aus dem kalifornischen Mountain View haben Nutzer in der Regel 15 Gigabyte zur Verfügung, wer mehr benötigt, muss ein entsprechendes Abo abschließen.Dazu WhatsApp: "Wenn du das Speicherlimit überschreitest, musst du Speicherplatz in deinem Google-Konto freigeben, um die Backups fortzusetzen." Wer überprüfen will, ob er noch ausreichend Speicher zur Verfügung hat, der kann das auf einer Übersicht bei Google durchführen und ggf. eingreifen.Google selbst schreibt dazu, dass man diese Änderung zunächst für WhatsApp-Beta-Nutzer ausrollen und dann ab Anfang nächsten Jahres schrittweise für alle WhatsApp-Nutzer auf Android verteilen wird. Laut WhatsApp werden Anwender 30 Tage vor dem Inkrafttreten dieser Änderung mit einem Banner innerhalb von Metas Messaging-Anwendung darüber informiert. Die Optionen zur Sicherung sind in den Einstellungen → Chats → Chat-Backup zu finden.Wer es nicht schafft, genügend Speicher auf Google Drive freizumachen, der kann sich hier auch Platz dazubuchen, diesen bekommt man ab rund zwei Euro im Monat, dafür erhält man 100 Gigabyte zusätzlich - größere Pakete sind aber möglich. Google will übrigens im Zuge dieser Umstellung "berechtigten Nutzern" begrenzte und einmalige Google-One-Aktionen anbieten, was wohl Rabatte bedeutet.