WhatsApp: App-Farbe lässt sich bald komplett anpassen bzw. ändern

Es gibt wohl keinen Nutzer von WhatsApp , der lange zögern würde, um die Frage nach der Hauptfarbe der App zu beantworten. Doch das typische Grün des Messengers wird man künftig weitgehend ändern können, denn WhatsApp bekommt gleich mehrere neue Farboptionen.

Grün ist die Hauptfarbe von WhatsApp

Auch für Android?

Zusammenfassung WhatsApp führt neue Farboptionen ein

Hauptfarbe Grün wird anpassbar

WABetaInfo entdeckt Feature in iOS-Beta

Farbwahl beeinflusst Interface-Elemente

Keine offizielle Bestätigung von WhatsApp

Zeitpunkt der Freigabe noch ungewiss

Man kann in WhatsApp bereits so einiges individuell einstellen, darunter einen Hell/Dunkel-Modus sowie den Hintergrund von Chats. Doch eines lässt sich bisher nicht beeinflussen, nämlich die Hauptfarbe der Anwendung. Das ist derzeit das typische Grün der App, viele Interface-Elemente von WhatsApp sind entsprechend eingefärbt.Doch WhatsApp bereitet derzeit die Möglichkeit vor, die Farbe der App ändern zu können. Das hat die bekannte Seite WABetaInfo in einer Vorabversion der iOS-App (Version 24.1.10.70) entdeckt, man zeigt dort auch einen Bereich in den Einstellungen, der es erlaubt, die Farbgebung der App zu verändern.Neben dem klassischen Grün wird es auch Blau, Weiß, Rosa und Lila geben. Wer eine alternative Farbe wählt, der bekommt diese in der Anzeige für die Anzahl ungelesener Nachrichten, neue Beiträge und vielen anderen mehr zu sehen.Offiziell hat WhatsApp das bislang nicht bestätigt, es ist auch nicht klar, ob das auch für Android geplant ist - zumindest offiziell. Allerdings ist das Auftauchen von Features in der Betaversion und auch deren Entdeckung durch WABetaInfo ein guter Hinweis dafür, dass das tatsächlich geplant ist. Auch die Frage nach einer Android-Version kann man getrost mit "aller Wahrscheinlichkeit nach" beantworten, denn in der Regel werden solche Features für beide mobilen Betriebssysteme eingeführt.Zum Wann können derzeit keine Aussagen getroffen werden, denn es ist immer wieder höchst unterschiedlich, wie lange es dauert, bis solche Features freigegeben werden. WABetaInfo vermutet, dass WhatsApp künftig noch weitere Personalisierungsoptionen einführen könnte.