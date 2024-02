WhatsApp bekommt neue erweiterte Textformatierungsoptionen

WhatsApp ist der in der westlichen Welt am weitesten verbreitete Dienst seiner Art und Meta pflegt ihn auch mit großer Regelmäßigkeit. Das muss man auch, denn die Konkurrenz auf diesem Gebiet ist groß. Nun kommen endlich Features, die sich viele schon lange wünschen.

Neue Arten, Texte auf WhatsApp zu formatieren

Zusammenfassung WhatsApp führt neue Formatierungsoptionen ein

Meta-Chef Zuckerberg präsentiert die Features

Aufzählungs- und nummerierte Listen verfügbar

Blockanführungszeichen und Inline-Code ergänzt

Bisherige Optionen waren fett, kursiv und Monospace

Verteilung wohl mit nächstem App-Update

Neue Features waren bereits in Beta-Version sichtbar

Die Bedeutung dieser Neuerung kann man daran erkennen, dass Meta-Chef Mark Zuckerberg höchstpersönlich diese Features vorgestellt hat (via WABetaInfo ). Laut dem Facebook-Gründer können Textelemente jetzt als Aufzählungsliste, nummerierte Liste, Blockanführungszeichen und Inline-Code formatiert werden - Zuckerberg hat hierzu auch eine Grafik mitgeliefert, auf der man die neuen Optionen sieht und auch, wie man diese verwendet.Damit wird das Erstellen von Texten auf WhatsApp nun noch flexibler. Denn schon bisher war es möglich, Texte fett, kursiv, durchgestrichen und mit "Monospace"-Effekt zu verschicken. Die nun angekündigten Neuerungen richten sich einerseits an Endanwender, dazu zählen die beiden Listen-Features. Block Quote und Inline Code dürfen vor allem Programmierer zu schätzen wissen.Wann genau diese neuen Formatierungsoptionen verteilt werden, ist derzeit nicht bekannt, man kann aber annehmen, dass das bereits im Zuge des nächsten App-Updates der Fall sein wird. Denn schließlich handelt es sich dabei nicht um in der Beta aufgespürte Funktionen, sondern um eine Bekanntgabe von Zuckerberg höchstpersönlich.Ganz überraschend sind diese neuen Optionen allerdings auch nicht, denn bereits zuvor wurden diese in einer Beta entdeckt. Wie immer in solchen Fällen konnte man nicht davon ausgehen, dass das allgemein zur Verfügung gestellt wird. Denn es gab und gibt auch immer wieder Fälle, bei denen intern getestete Beta-Features entfernt werden, weil sie sich nicht bewährt haben.