WhatsApp-Privatsphäre: Profilbild-Screenshots werden bald geblockt

Es ist seit Jahren bei WhatsApp nicht mehr möglich, das Profilbild eines Kontaktes herunterzuladen, der Grund dafür ist natürlich die Privat­sphä­re. Man konnte das System aber leicht austricksen, und zwar per Screen­shot. Doch dem wird demnächst ein Riegel vorgeschoben.

Mehr Privatsphäre für Profilbilder der Nutzer

Kein 100-prozentiger Schutz

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Zusammenfassung WhatsApp-Profilbilder schon länger nicht mehr speicherbar

Screenshots bald durch WhatsApp blockiert

Beta-Version 2.24.4.25 unterbindet Screenshots

App-Restriktionen verhindern Screenshots

Zweites Gerät kann Bildschirm noch abfotografieren

Update für Betatester im Google Play Store

Breite Verteilung des Updates in Kürze erwartet

Es ist üblich, aus WhatsApp ein privates Bild im Profil zu hinterlegen, denn viele sind damit einverstanden, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Die meisten wollen aber vermutlich nicht, dass man dieses Foto ohne Weiteres herunterlädt. Das hat der zu Meta gehörende Messenger auch schon vor vielen Jahren angesprochen, denn einfach so speichern lassen sich Profilbilder nicht mehr.Das war aber nicht viel wert, denn man konnte einfach das Bild auf dem Smartphone auf Vollbild stellen, einen Screenshot machen und bekam eine völlig ausreichend aufgelöste Kopie des Bildes. Doch wie anfangs erwähnt, wird WhatsApp diese Übergangslösung schon bald unterbinden. Denn wie bei Banking-Apps und anderen Anwendungen mit sensiblen Informationen wird WhatsApp die Profilbildansicht in Bezug auf Screenshots blocken.Wie WABetaInfo berichtet, bringt die jüngste WhatsApp-Beta mit der Version 2.24.4.25 auf Android ein derartiges Blockieren mit sich. Wer das versucht, der wird in Kenntnis gesetzt, dass diese Aktion wegen "App-Restriktionen" blockiert wird.Freilich: Wer sichergehen will, dass ein Bild nicht abgegriffen wird, der muss ihr oder sein Foto komplett entfernen oder ein Nichtssagendes verwenden - denn mithilfe eines zweiten Geräts kann man nach wie vor schlichtweg den Bildschirm abfotografieren.Das entsprechende Update ist für Betatester über den Google Play Store verfügbar und dürfte in den kommenden Wochen auf breiter Basis verteilt werden. Ein konkreter Zeitplan steht hier wie immer nicht zur Verfügung, allzu lange dauert es in der Regel aber nicht, bis WhatsApp seine Betafunktionen für die Allgemeinheit freigibt.