Sicherheitsexperten plädieren schon lange dafür, Passwörter abzu­schaffen. Die Implementierung von Passkeys ging aber bisher eher langsam vonstatten. Doch zuletzt hat Google bekannt gegeben, dass Passkeys zum Standard werden, nun folgt WhatsApp

WhatsApp folgt Google - zumindest auf Android

Auch Amazon hat Passkeys, aber ...

WhatsApp Desktop - WhatsApp Client für Windows

Nutzer des zu Meta gehörenden Messengers WhatsApp haben bis vor Kurzem als Methode zur Zwei-Faktor-Verifizierung die unsicheren und auch unbequemen SMS verwendet. Das ist zwar besser als nichts, zeitgemäß ist aber dennoch etwas anderes. Die Implementierung von Passkeys, also einer der Methode, die mit Gesichtsbiometrie, Fingerabdruck oder mobilen PINs arbeitet, verlief zuletzt zwar eher schleppend, doch nun scheint es einen kleinen Dammbruch gegeben zu haben.Denn nach der Ankündigung von Google, Passkeys zur Standardmethode beim Einloggen zu machen, haben nun auch Amazon und aktuell Meta sich an die Einführung bzw. Umsetzung von Passkeys herangewagt. Im letztgenannten Fall hat die Facebook-Mutter via Twitter bzw. X bekannt gegeben, dass sich Android-Nutzer "mit Passkeys einfach und sicher wieder anmelden" sollen.Ganz überraschend ist diese Einführung nicht, denn WhatsApp hat Passkeys schon bisher über seinen Beta-Kanal für Android getestet. Die Verteilung startet ab sofort, ist aber gestaffelt. Es wird also eine Weile dauern, bis diese bei allen Android-Nutzern ankommen werden. Meta hat sich bisher nicht dazu geäußert, wann Passkeys für iOS-Anwender kommen werden.Übrigens hat auch Amazon kürzlich Passkeys eingeführt, hier schreiben Experten aber, dass diese Implementierung zu wünschen übrig lässt. So meint Vincent Delitz, Co-Gründer des auf Passkeys spezialisieren Unternehmens Corbado in einem Blogbeitrag , dass Amazon hier einigermaßen schlampig gearbeitet hat. Allerdings scheint der Handelsriese in einer Vorabphase zu sein, da es hierzu bisher keine große Ankündigung gegeben hat.