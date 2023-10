Der Empfang in der Bahn ist oft schlecht, schuld daran sind unter anderem Fenster mit Metallschichten, die die Mobilfunkwellen nicht durchlassen. Die Bahn nimmt jetzt 50 Mio. Euro in die Hand, um die Fenster von tausenden ICE und IC-Wagen mit Laser nachzubehandeln.

Eine dünne Metallfolie in den Fenstern der Wagen der Deutschen Bahn sorgt zwar dafür, dass Wärmeeinstrahlung durch die Sonne verringert wird, hält aber auch Mobilfunk draußen. Schon vor Jahren hatte die Deutsche Bahn angekündigt , dass Fenstern von neuen Zug-Modellen nicht auf diese Art abgeschirmt werden. Jetzt geht man sogar noch weiter: Für 50 Mio. Euro wird die alte Zugflotte nachbehandelt.Wie die Bild am Sonntag berichtet und ein Bahnsprecher bestätigt, hat man sich bei der Bahn das Ziel gesetzt, über die nächsten Jahre 70.000 Fenster von 3.300 ICE- und IC-Wagen mit Laser-Technik für Mobilfunkwellen durchlässiger zu machen. Das Verfahren setzt darauf, ein feines Muster in die metallische Beschichtung der Fenster einzuarbeiten."Einmal gelasert, lassen die Scheiben Mobilfunksignale aller Anbieter und aller aktuellen und künftigen Mobilfunkstandards nahezu ungehindert in den Zug", so Daniela Gerd tom Markotten (49), DB-Vorständin für Digitalisierung und Technik, laut Bild . Der Wärmeschutz wird durch das filigrane Muster dagegen nur sehr wenig beeinflusst.Bisher hatte die Bahn auf Repeater in den Zügen gesetzt, um das Problem der undurchlässigen Scheiben zu lösen. Im ICE Neo, der seit Ende 2022 auf den Strecken der Deutschen Bahn im Einsatz ist, sind schon ab Werk entsprechend behandelte Scheiben verbaut. Die Bahn deutet außerdem an, dass auch Regionalzüge auf diese Art nachbehandelt werden könnten, Pläne nennt man hier aber bisher nicht.