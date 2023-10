Der weltweit größte Online-Händler Amazon hat mit der Erprobung von humanoiden Robotern in amerikanischen Logistikzentren begonnen. Der Roboter mit dem Namen Digit soll Mitarbeiter entlasten, nicht aber vollständig ersetzen.

Amazon

Amazon will ergänzen, nicht ersetzen - sagt Amazon

Digit vorerst nur ein Prototyp

Zusammenfassung Amazon testet humanoide Roboter in US-Logistikzentren

Roboter namens "Digit" soll Mitarbeiter unterstützen

Digit kann Höhenunterschiede überwinden und Kisten tragen

Testphase dient Erkenntnisgewinn für weitere Entwicklung

Erste Aufgabe: Recycling von Versandkisten

Amazon: Roboter schaffen neue Jobs, ersetzen keine Arbeitsplätze

Digit wurde von Agility Robotics entwickelt

Amazon setzt ab sofort nicht mehr nur auf die auch anderswo weitverbreiteten Lagerroboter, die Güter auf speziellen Tablets oder in Boxen durch die Lagerhäuser bewegen. Zusätzlich kommen jetzt auch menschenähnliche Roboter zum Einsatz, die zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf haben.Der Konzern nennt diese Roboter Digit und will nun zunächst im Rahmen einer Testphase ermitteln, ob sie sicher und zuverlässig arbeiten können. Die Roboter laufen auf zwei Beinen, um so Höhenunterschiede überwinden zu können. Mit ihren beiden Armen können sie Sammelkisten tragen und sind obendrein in der Lage, diese auch mit Produkten zu befüllen, selbst wenn es sich um angepasste Bestellungen der Kunden handelt. Amazon zufolge soll sich Digit zunächst an der Seite menschlicher Mitarbeiter bewähren, weshalb man sich aus den Testbetrieb vor allem weitere Erfahrungen erhofft, die langfristig in die weitere Entwicklung derartiger Systeme einfließen sollen. Noch handelt es sich explizit um Prototypen, die nicht in großem Maßstab verwendet werden.Die erste Aufgabe von Digit ist deshalb nicht etwa das Packen von Versandkisten, sondern deren "Recycling". Der Roboter stapelt also die nach der Verpackung der Produkte aus einer Bestellung leeren Sammelkisten für die erneute Verwendung. Er übernimmt somit zunächst nur eine kleine, aber höchst eintönige Aufgabe, die sonst von einem Menschen erledigt werden müsste.Das Unternehmen pocht darauf, dass die Roboter in den Lagerhäusern eher neue Jobs schaffen, als Arbeitsplätze zu vernichten. Die Geräte müssten letztlich immer wieder gewartet werden, heißt es. Kritiker wie etwa Gewerkschaften sehen in der Einführung der Roboter aber vor allem den Versuch, Amazon weniger abhängig von Menschen zu machen und in großem Stil Mitarbeiter zu ersetzen.Der Roboter Digit wurde von der Firma Agility Robotics entwickelt, in die Amazon schon vor einigen Jahren investierte, um sich den Zugriff auf deren Technologien zu sichern.