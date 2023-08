Amazon testet neues Sterne-System und das ist anfangs verwirrend

Die Sterne-Bewertungen von Amazon sind für viele Kunden ein wichtiger Grund für eine Kaufentscheidung. Das System ist mehr oder weniger selbsterklärend, doch offenbar hat sich der Versandhändler hier eine Änderung ausgedacht und testet diese derzeit.

Die Kommastelle besser erkennen

Zusammenfassung Amazon testet neues Bewertungssystem in Deutschland und Indien

Altes System zeigte bis zu fünf ausgefüllte Sterne

Neues System zeigt nur einen vollen orangefarbenen Stern

Durchschnittsbewertung wird nun als Zahl neben dem Stern angezeigt

Prozentuale Anzahl mit vier oder mehr Sternen wird ebenfalls angezeigt

Neues System effektiver, aber gewöhnungsbedürftig

Bisher unbestätigt, ob es sich um einen Test oder globalen Rollout handelt

Verbesserung oder doch eher Verschlimmbesserung? Diese Frage stellen sich derzeit vor allem deutsche Nutzer. Denn offenbar testet Amazon derzeit hierzulande ein neues System zur Anzeige der Sterne. Dieses wirkt anfangs verwirrend, ergibt aber letztlich durchaus Sinn. Entdeckt wurde es als erstes von Android Police, es wird aktuell aber nur in Indien und Deutschland angezeigt.Bisher bekamen Nutzer bei einer Suche in den Ergebnissen (grafisch) fünf Sterne eingeblendet, diese waren entsprechend ausgefüllt, je nachdem wie hoch die Bewertungen der Kunden waren und sind. Wenn ein Produkt etwa einen Schnitt von 4,5 Sternen hatte, dann wurden vier vollständig ausgefüllte Sterne angezeigt, dazu kam ein halb oranger. Diese Art der Anzeige ist auf den einzelnen Produktseiten weiterhin zu sehen, in den Suchergebnissen hat Amazon sie jedoch geändert.Ab sofort sind bei einem Produkt nicht mehr fünf Sterne, sondern nur einer. Dabei spielt in Bezug auf die Farbwahl bzw. Füllung dieses einen Sternes keine Rolle mehr, wie die Gesamtwertung bzw. der Durchschnitt sind, der Stern ist immer vollständig orange, also auch, wenn das Produkt auf einen Stern kommt.Die Durchschnittswertung wird nun über eine Zahl neben dem Stern angezeigt. Man kann dort also beispielsweise "4,4 (Stern)" sehen. Daneben ist außerdem noch die prozentuale Anzahl der Bewertungen angeführt, die vier Sterne und mehr bekommen haben - also etwa "(85% 4+ Sterne)". Das neue System ist letztlich besser, denn bisher musste man auf die Sterne mit der Maus fahren, um ein Fenster mit der Kommastelle zu erhalten.Die neue Anzeige ist also effektiver, allerdings zunächst verwirrender und sicherlich gewöhnungsbedürftiger. Amazon wollte bisher nicht bestätigen, ob es sich dabei um einen Test oder den Rollout eines globalen neuen Features handelt. Gegenüber The Verge teilte man lediglich mit: "Wir sind immer auf der Suche nach Innovationen für unsere Kunden, um ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten."