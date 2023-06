Bewertung aus'm Automaten: Amazon testet Zusammenfassung per KI

Amazon testet ab sofort eine neue Funktion, bei der ein KI-gestütztes System automatisiert Zusammenfassungen für die Bewertungen bestimmter Produkte generiert. Die komprimierte Bewertung stammt sozusagen aus dem Automaten.

Amazon füttert die generative KI mit den Bewertungen der Nutzer

Laut dem US-Nachrichtensender CNBC hat Amazon kürzlich begonnen, in seiner Smartphone-App eine neue Funktion zu testen, bei der eine generative Künstliche Intelligenz die Bewertungen von Produkten in Form eines automatisch generierten Texts zusammenfasst.Die KI generiert ähnlich wie ChatGPT Microsoft Bing oder auch Google Bard also automatisch einen Text auf Basis der Bewertungen. Sie liefert so einen schnellen Überblick darüber, was den Kunden an dem jeweiligen Produkt gefallen hat - oder auch nicht. Amazon lässt neben der Zusammenfassung der Bewertungen immer auch einen Hinweis anzeigen, dass diese auf Basis der Kundenbewertungen von einer KI erstellt wurde.Für Amazon ist das neue Feature nur ein Beispiel für eine Reihe breit angelegter Initiativen im Unternehmen zur Verwendung von KI. Schon jetzt nutzt Amazon KI auch, um personalisierte Empfehlungen für die Kunden zu erstellen. Allerdings ist die KI-gestützte Zusammenfassung von Bewertungen der erste Fall, in dem Amazon seine Shopping-Plattform mit einem klar als KI-basiert gekennzeichneten Feature erweitert, das viele Nutzer zu sehen bekommen dürften.Konkrete Details zur Funktionsweise der KI-Zusammenfassung für Bewertungen lieferte Amazon bisher nicht. Es ist also unklar, welche Sprachmodelle verwendet werden oder wie breit das neue Feature getestet wird. Das System markiert bei seiner Zusammenfassung unter anderem Schlagwörter, die von besonders vielen Kunden gelobt oder kritisiert werden. Auch Preisinformationen oder andere Einschätzungen fließen ein.Amazon hat durchaus auch Probleme mit dem Aufkommen von generativer KI: so hatten im April Review-Betrüger begonnen, Künstliche Intelligenz in Form von Chatbots für die automatisierte Erstellung von gefälschten Produktbewertungen zu verwenden. Sie erstellten reihenweise positive Bewertungen, mit denen der Verkauf bestimmter Produkte gefördert werden sollte.