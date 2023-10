Straßennetz auf dem Mond: ESA-Team hat simple Idee für schnellen Bau

Die Weltraumagenturen der Welt träumen von einer Zukunft auf dem Mond . Dafür müssen viele neue Technologien entwickelt werden. Jetzt hat ein Team der ESA eine interessante Idee. Straßen auf dem Mond lassen sich wohl sehr leicht bauen. Mit einer großen Lupe.

ESA's PAVER-Projekt: Straßen aus Mondstaub?

Zusammenfassung ESA-Team entwickelt Konzept für Straßenbau auf dem Mond

Mondstaub (Regolith) könnte für Infrastruktur genutzt werden

In-situ-Ressourcennutzung minimiert Materialtransport von der Erde

Sonnenstrahlung könnte Mondgestein zu festen Strukturen verschmelzen

Lichtbündelung durch Linsen und Spiegel zur Erreichung der Energiedichte

Relativ kleine und einfache Ausrüstung für den Einsatz geeignet

Berechnungen zeigen: 100 m2 Landeplatz könnte in 55 Tagen erstellt werden

Die Mondoberfläche ist von einer Schicht aus Mondstaub bedeckt - dem Regolith. Diese Gesteinsschicht hatte schon den ersten Mond-Missionen große Probleme bereitet. Aufgrund der geringen Schwerkraft entstehen durch jede Bewegung feinste schwebende Staubwolken, die Technik empfindlich stören können. Eine Lösung für zukünftige langfristige Missionen auf der Oberfläche: Landeflächen und Straßen.Dabei folgt das Team vom ESA-Projekt "PAVER" (Paving the road for large area sintering of regolith) dem Ansatz der "in-situ resource utilization (ISRU)", also der Idee, vor Ort vorhandene Ressourcen für die Vorhaben zu nutzen. "Rohstoffe und Energie können direkt von der Mondoberfläche gewonnen werden, sodass nur die Ausrüstung und einige Verbrauchsgüter von der Erde mitgebracht werden müssen", so das Team zu diesem Ansatz im Fachmagazin Nature Wie ihre Studie mit Lasern und Mond-Regolith-Simulant zeigt, könnte das Mondgestein mit intensiver Sonnenstrahlung zu dichten, festen Strukturen verschmolzen werden. Um die erforderliche Energiedichte zu erreichen, könnte das Licht demnach mit Linsen und Spiegeln gebündelt werden. Die Berechnungen ergeben, dass schon eine Linse mit rund 2,4 m2 die gewünschte Lichtkonzentration leisten kann."Die relativ geringe Größe der erforderlichen Ausrüstung und die Einfachheit des Systems wären ein Vorteil für den Einsatz dieser Technologie bei künftigen Mondmissionen", so das Team. Vorausgegangen Studien hatten errechnet, dass mithilfe einer solchen Vorgehensweise ein 100 m2 großer Landeplatz auf dem Mond in rund 55 Tagen konstruiert werden könnte.