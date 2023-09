Auf der Suche nach Leben in unserem Sonnensystem schauen Forscher seit Jahrzehnten auf einen aussichtsreichen Kandidaten: den Jupiter­mond Europa und seinen Ozean unter einer Eiskruste. Jetzt entdeckt James Webb Hinweise auf ein lebenswichtiges Element.

Webb ist ein Gamechanger

Zusammenfassung Forscher untersuchen Jupitermond Europa schon länger auf Anzeichen von Leben

Hubble entdeckte 2012 Hinweise auf Wasserdampfschwaden auf Europa

Kohlendioxid (CO2), ein Element für Leben, wurde auf Europas Oberfläche gefunden

James Webb Teleskop hilft, CO2-Quellen auf Europa zu identifizieren

Hauptautorin Samantha Trumbo glaubt, dass der Kohlenstoff aus Europas Ozean stammt

Das erste nahen Bild von Europa hatte Voyager 1 am 4. März 1979 aufgenommen. Von 1995 bis 2003 sollte dann die NASA-Sonde Galileo mit unzähligen Vorbeiflügen ein umfassendes Bild des besonderen Himmelskörpers zeichnen. 2012 dann die Sensation: Hubble hat Hinweise auf Wasserdampfschwaden auf Europa gefunden. Allerdings gilt bis heute: Die Chemie des Ozeans, der tief unter einer Eiskruste verborgen ist, bleibt weitgehend unbekannt.Ein Rätsel, das Forscher dabei besonders beschäftigt: Kohlendioxid (CO2), ein wichtiges Element für die Bildung von Leben, wurde zwar auf der Oberfläche von Europa nachgewiesen. Bisher hatte man aber nicht die Möglichkeit zu untersuchen, welche Quelle für diese Ablagerungen verantwortlich sind. Die neuen Möglichkeiten, die das James-Webb-Teleskop bietet, liefern jetzt endlich Antworten."Wir haben die Verteilung von CO2 auf Europa anhand von Beobachtungen mit dem James Webb Space Telescope (JWST) kartiert", so die Hauptautorin Samantha Trumbo von der Cornell University in einer Veröffentlichung im Fachmagazin Science . "Wir glauben jetzt, dass wir den Beweis haben, dass der Kohlenstoff, den wir auf der Oberfläche Europas sehen, aus dem Ozean stammt. Das ist keine triviale Sache. Kohlenstoff ist ein biologisch essenzielles Element", so Trumbo weiter.Spannend ist hier auch ein Blick auf den Einsatz von James Webb selbst. "Diese Beobachtungen nahmen nur wenige Minuten der Zeit des Observatoriums in Anspruch", so die Forscherin Heidi Hammel, verantwortlich für die Zuteilung von Beobachtungszeiten, laut ESA . "Selbst in dieser kurzen Zeitspanne konnten wir wirklich große wissenschaftliche Arbeit leisten."Hammel sieht in der Arbeit der Forscher rund um Europa nur den Vorgeschmack auf viele weitere "erstaunlichen Erkenntnisse", die durch die Beobachtung des Sonnensystems mit Webb möglich werden.