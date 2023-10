NASA-Astronauten werden im Prada-Anzug auf dem Mond landen

2025 will die USA wieder auf dem Mond landen. Wenn die Astronauten auf der grauen Oberfläche des Trabanten stehen, werden sie Anzüge tragen, die von einer italienischen Luxusmarke designt wurden. Der Hersteller Axiom Space macht mit Prada gemeinsame Sache.

Prada und Axiom Space: Mode trifft auf Mondlandung

Zusammenfassung USA plant Mondlandung für 2025

Astronautenanzüge werden von Prada designt

Axiom Space und Prada kooperieren für Anzugentwicklung

Prada bringt technisches Know-how für Materialien und Design ein

Ziel: Verbesserung von Komfort, Sicherheit und menschlichen Faktoren

Erste "Prada-Raumanzüge" wahrscheinlich nächstes Jahr zu sehen

Astronauten in ihren Anzügen verbindet man nicht unbedingt mit Stil und Eleganz. Axiom Space, verantwortlich für die Entwicklung und Produktion der Raumanzüge für die nächste Mondlandung der NASA , verkündete jetzt, mit Prada gemeinsame Sache zu machen.Wie Axiom betont, will man in erster Linie von dem "technischen Know-how" der Italiener in Bezug auf Rohstoffe, Fertigungstechniken und innovativen Designkonzepten profitieren. Ein Team aus Ingenieuren von Prada wird mit dem Systemteam von Axiom Space demnach über den gesamten Designprozess hinweg an Lösungen für Materialien und Designmerkmalen arbeiten.Wie Michael Suffredini, CEO von Axiom Space, betont, erhofft man sich von der "bahnbrechenden Partnerschaft" aber nicht nur optimale technische Ergebnisse. Demnach gehe es neben Komfort und Sicherheit der Astronauten auf der Mondoberfläche beim Design auch darum, "die dringend benötigten menschlichen Faktoren zu berücksichtigen, die bei den bisherigen Raumanzügen fehlen."Die ersten Entwürfe des "Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) Spacesuit", so der offizielle Name, wurde von dem Unternehmen im März dieses Jahres gezeigt . Schon damals hatte man großen Aufwand für ein gutes Aussehen betrieben und mit der Kostümbildnerin Esther Marquis aus der Apple TV+-Serie "For All Mankind" zusammengearbeitet. Einen ersten Blick auf die Prada-Raumanzüge wird man wohl im nächsten Jahr erwarten können.