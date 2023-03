Qualcomm-Chef rechnet mit Apple-eigenem Modem im iPhone 16

Der Chef Qualcomms geht inzwischen davon aus, dass sein Unternehmen in diesem Jahr letztmalig Mobilfunk-Modems an Apple verkaufen wird. In der iPhone-Generation des nächsten Jahres dürften dann wohl Eigenentwicklungen stecken.

Keine Überraschung

Zusammenfassung Qualcomm rechnet mit Apple-eigenem Modem ab 2024

Apple kaufte Intel-Sparte 2019, Modems noch nicht verwendet

Qualcomm-Management informierte Aktionäre ab 2021, dass Apple weg möchte

Apple-Modems reduzieren Platzbedarf und Energieverbrauch

Qualcomm hält Patente und Technologierechte, Lizenzgebühren weiter fällig

Apple-Entscheidung für 2024 noch offen

"Wir machen keine Pläne für 2024. Meine Planungsannahme ist, dass wir Apple kein Modem für 2024 zur Verfügung stellen, aber es ist ihre Entscheidung", sagte Cristiano Amon auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona gegenüber dem US-Sender CNBC . Damit würde der Konzern aus Cupertino einen durchaus schon länger erwarteten Schritt vollziehen.Als Intel die Produktion von Mobilfunk-Modems vor einigen Jahren aufgab, kaufte Apple die Sparte dann 2019 auf. Viele rechneten daher damit, dass die iPhones recht schnell mit hauseigenen Modems auf den Markt kommen werden. Dem war aber nicht so. Woran dies lag, ist unklar, wahrscheinlich war es aber nötig, noch viel Arbeit zu investieren, um die gewünschte Qualität zu erreichen. Denn die Intel-Modems konnten mit den Konkurrenzprodukten Qualcomms nicht mithalten.Für das Qualcomm-Management ist allerdings schon länger klar, dass man Apple als Kunden verlieren wird, sobald dieser mit seinen selbst entwickelten Mobilfunk-Modems zufrieden ist. Denn diese lassen sich dann in die eigenen SoCs integrieren, was den Platzbedarf und die Energieressourcen im Smartphone weiter reduziert. Die Qualcomm-Aktionäre wurden daher bereits im Jahr 2021 darüber informiert, dass man nicht damit rechnen sollte, dass Apple über das Jahr 2023 hinweg als Abnehmer gelten wird.Allerdings dürfte Qualcomm auch dann nicht ganz aus dem Spiel sein, wenn Apple eigene Modems produzieren kann. Denn das Unternehmen verfügt über diverse Patente und andere Rechte an Technologien, die man zur Produktion dieser Komponenten benötigt. Daher wird man wohl weiterhin zumindest Lizenzgebühren von Apple bekommen - zu diesem Thema wollte Amon allerdings keine weitergehenden Aussagen machen.