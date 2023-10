Im November lädt Microsoft zur Entwickler- und IT-Expertenkonferenz Ignite 2023 . Erwartet wird in diesem Jahr eine Überraschung - denn der Konzern soll Insidern zufolge seinen ersten eigenen KI-Prozessor vorstellen wollen.

Microsoft könnte demnach bereits kurz davor stehen, seine Pläne zur Herstellung eigener generativer KI-Prozessoren zu enthüllen. Einem Bericht von The Information (Paywall) zufolge könnte die Enthüllung im Rahmen von Microsofts Entwicklerkonferenz Ignite 2023 erfolgen.Die Informationen stammen von einer nicht näher genannten Quelle, untermauern aber ältere Gerüchte zur Arbeit an einem KI-Chip. Details zu diesem KI-Chip wurden allerdings bisher nicht genannt.Die Ignite-Konferenz, die sich unter anderem an Entwickler, IT-Experten und Administratoren richtet, findet vom 14. bis 17. November in Seattle statt.Microsoft wirbt bereits damit, dass auf der Konferenz eine Reihe wichtiger Produktankündigungen zu erwarten sind. Das sich die Ignite auf Neues zur Microsoft-KI-Plattform konzentrieren wird, ist dabei kein Geheimnis. Microsoft arbeitet derzeit mit NVIDIAs H100-GPUs, um seine Rechenzentren zu betreiben, die KI-Dienste wie Bing Chat, Bing Image Creator oder Copilot verarbeiten.Microsoft und andere Unternehmen im Bereich der generativen KI haben im vergangenen Jahr viele NVIDIA-Grafikprozessoren für diese Datenserver gekauft, was die Umsätze und den Aktienkurs des Unternehmens im Jahr 2023 in die Höhe getrieben hat.Die Microsoft Chefriege drängt nun aber darauf, die Abhängigkeit von Chips von Dritten wie NVIDIA zu beenden.Bereits im April berichtete The Information, dass Microsoft diesen neuen internen KI-Chip mit dem Codenamen Athena entwickelt . Damals hieß es, dass sich der Chip bereits seit 2019 in der Entwicklung befindet und seither bis zu 300 Teammitglieder an dem Projekt arbeiteten.Im Mai behauptete ein weiterer Bericht, dass Microsoft eine Partnerschaft mit NVIDIAs Haupt-GPU-Rivalen AMD eingegangen sei , um den Athena-Chip gemeinsam zu entwickeln. Microsoft soll AMD vorrangig finanziell unterstützt haben, damit man einen eigenen KI-Chip herstellen kann.