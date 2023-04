Codename Athena: Microsoft arbeitet laut Bericht an KI-Hardwarechip

Die Gerüchteküche behauptet, dass Microsoft an einem eigenen Hardware-Chip speziell für KI-Programme arbeitet. Laut einem Insider heißt das Projekt Athena und läuft seit über vier Jahren. Eine Ankündigung des Konzerns steht noch aus.

Codenamen Athena

Zusammenfassung Microsoft entwickelt eigene KI-Hardware: "Athena"

300 Mitarbeiter arbeiten daran seit 2019

Zusammenarbeit mit OpenAI für ChatGPT-Entwicklung

KI-Dienste optimiert für Server

Markteinführung 2024 geplant

Kosteneffizienter & leistungsfähiger als Nvidia-Prozessoren

KI-Priorität: Microsoft 365 Copilot & Bing Chat

Microsoft entwickelt demnach hochleistungsfähige Prozessoren, die vor allem für Server optimiert werden, die verschiedene Anwendungen der künstlichen Intelligenz bearbeiten. Das meldet das Online-Magazin The Information Das für Microsoft künstliche Intelligenz eine Top-Priorität bekommen hat, ist seit der Vorstellung der neuen Dienste wie dem Chatbot Bing Chat und dem Microsoft 365 Copilot offensichtlich. Dabei will es Microsoft dem Bericht zufolge aber nicht bei der Software-Entwicklung belassen.Laut dem Bericht von The Information, der sich auf zwei nicht näher genannte Quellen beruft, soll der KI-Chip den internen Codenamen Athena tragen. Microsoft soll dafür im Jahr 2019 eine spezielle Projektgruppe mit mittlerweile 300 Mitarbeitern gegründet haben.Die Arbeiten an dem KI-Chip sollen schon weit vorangeschritten sein - der Prozessor wird laut The Information von Microsoft-Mitarbeitern zusammen mit einigen Mitarbeitern von OpenAI getestet. Microsoft arbeitete bereits mit ChatGPT von OpenAI, um Bing Chat zu entwickeln. Nun folgt die Hardware-Unterstützung aus dem Hause Microsoft. Bisher verwendet Microsoft für seine KI-Dienste Prozessoren von Nvidia. Mit einem eigenen Prozessor will der Konzern aber leistungsfähiger bei geringeren Kosten werden. Die Markteinführung von Athena ist angeblich bereits für das Jahr 2024 geplant.