Microsoft-Konferenz Ignite im November, Inspire muss sich neu Erfinden

Microsoft hat den Entschluss gefasst, die nächste Ignite-Konferenz im Herbst nicht wie im Vorjahr in Seattle stattfinden zu lassen. Zudem steht die Microsoft Inspire in ihrer bisherigen Ausrichtung vor dem Aus. Der Konzern plant einen neuen Namen und neue Inhalte.

Chicago "Azure-City"

Nach fast zehn Jahren in Seattle und zwei reinen Digitalkonferenzen kehrt die Ignite nun nach Chicago zurück. Chicago ist für Microsoft ein wichtiger zweiter Standort in den USA - dort sitzen unter anderem Teil des Azure-Teams. Zudem betreibt der Konzern in der Stadt mehrere große Data-Zentren.In einem Blogbeitrag gab Microsoft nun bekannt , dass seine Ignite-Konferenz vom 18. bis 22. November 2024 in Chicago stattfinden wird.Es ist das erste Mal seit 2015, dass die Ignite dorthin zurückkehrt stattfindet. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatte Microsoft die Ignite von 2020 bis 2022 in eine rein virtuelle Veranstaltung umgewandelt, und 2023 wieder nach Seattle eingeladen.Microsoft schreibt in der Ankündigung: "Mit Demos und direktem Zugang zu neuen KI-Lösungen und Copiloten ist dies Ihre Chance, die neuesten Tools zu erkunden, tiefgreifende technische Schulungen zu erhalten und Fragen von Microsoft-Experten beantwortet zu bekommen. Wir bringen das Beste aus unseren Kunden- und Partnerveranstaltungen in die Windy City und online, damit Sie an den Feierlichkeiten teilnehmen und entdecken können, wie KI Ihr Unternehmen verbessern kann."Der genaue Ort für die Microsoft Ignite 2024 ist noch nicht bekanntgegeben. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, wann die Registrierung beginnen wird. Im vergangenen Jahr wurde die Anmeldung im September eröffnet, wobei die Ankündigung für den Termin damals auch erst im Sommer kam.Für alle, die nicht teilnehmen können, plant das Unternehmen, einen Teil der Keynotes wieder virtuell anzubieten.Und noch eine Überraschung gab es: Microsoft hat außerdem angekündigt, dass es seine partnerbasierte Veranstaltung, die bisher als Microsoft Inspire bekannt war, umgestalten will. Aus dem heutigen Blogbeitrag geht hervor, dass die Veranstaltung einen neuen Namen erhalten wird. Es wird auch weiterhin eine virtuelle Veranstaltung bleiben, wie es seit 2020 der Fall ist. Diese neue Partnerveranstaltung wird irgendwann im Juli stattfinden.