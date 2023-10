Google: Pixel-Smartphones erhalten jetzt sieben Jahre (OS-)Updates

Bis zuletzt wurde spekuliert, doch jetzt hat Google es offiziell gemacht. Ab sofort bietet man eine bisher unerreichte Update-Versorgung für die hauseigenen Pixel-Smartphones. Ab dem Google Pixel 8 (Pro) will Google sieben Jahre Updates liefern - auch für das Betriebssystem.

Google übertrifft sogar Samsung

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google zeigt die Neuerungen im Video

Neue Betriebssystemversionen bis Android 21?

Zusammenfassung Google bietet für Pixel-Smartphones ab Pixel 8 sieben Jahre Updates

Bisher wurden Pixel-Smartphones 3 und 5 Jahre mit Android-Updates versorgt

Google übertrifft Samsungs fünfjährige Update-Versorgung

Pixel 8 und Pixel 8 Pro könnten bis Android 21 aktualisiert werden

Update-Versprechen gilt ab Verfügbarkeit der Modelle auf dem US-Markt

Verlängerte Nutzungsdauer reduziert Elektroschrott.

Google hat heute seine neuen Pixel-Smartphones vorgestellt und dabei eine nicht unerhebliche Neuerung angekündigt, die dafür sorgt, dass die neuen Modelle zumindest im Hinblick auf Software deutlich längeren Lebenszyklus haben werden. Der US-Internetkonzern will sieben Jahre lang Updates liefern. Dies gilt explizit nicht nur in Form von Sicherheitsupdates, Feature-Paketen und Fehlerbehebungen, sondern auch für Betriebssystem-Upgrades.Zuletzt war es bei Google üblich, dass die Smartphones der Pixel-Serie drei Jahre lang mit neuen Versionen des Android-Betriebssystems versorgt wurden. Für fünf Jahre wurde die Versorgung mit neuen Features und Sicherheitsupdates garantiert. Jetzt ändert sich dies grundlegend, womit Google dann auch den bisherigen Update-Spitzenreiter Samsung hinter sich lässt.Wo Samsung zuletzt begann, ganze fünf Jahre Betriebssystem-Updates zu verbreiten, legt Google noch einmal zwei Jahre drauf, sodass die mit dem heute erschienenen Google Android 14 ab Werk ausgelieferten neuen Modelle Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro sogar ein Upgrade auf Android 21 erhalten sollten.Das Update-Versprechen gilt laut Google ab dem Tag der Verfügbarkeit der jeweiligen neuen Modelle im US-amerikanischen Markt. Inwiefern dieses Angebot künftig auch wirklich in Anspruch genommen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Nur die wenigsten Kunden dürften ihre Geräte tatsächlich über einen Zeitraum von sieben Jahren aktiv nutzen. In den meisten Fällen dürfte aus anderen Gründen schon vorher ein neueres Modell angeschafft werden.Dennoch ist das Versprechen, die Modelle der Pixel 8-Serie über sieben Jahre mit Updates zu versorgen, sicherlich eine gute Nachricht - auch mit Blick auf die wachenden Berge von Elektroschrott. Mit einem verlängerten Software-Lebenszyklus können die Geräte potenziell deutlich länger genutzt werden. Bei den meisten Herstellern von Android-Smartphones gibt es - wenn überhaupt - nur das Versprechen, über zwei bis drei Jahre neue Betriebssystemversionen zu liefern.