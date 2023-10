Google Pixel 8a: CAD-Render zeigen "rundes" Mittelklasse-Smartphone

Das Google Pixel 8 und sein größeres Schwestermodell sind gerade nach diversen Leaks in den Markt gestartet, da geht es schon mit dem gün­sti­geren Pixel 8a weiter. Nachdem kürzlich erste Fotos des Mittelklasse-Smartphones aufgetaucht waren, gibt es jetzt erste Render.

OnLeaks / Smartprix

Pixel 8a startet erst im neuen Jahr

Noch kurz vor dem Launch des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro waren bereits Fotos des Google Pixel 8a zu sehen. Jetzt liefert der bekannte französische Leak-Spezialist Steve Hemmerstoffer über Smartprix einige erste Render des neuen Massenmodells aus Googles Smartphone-Serie, die zu bestätigen scheinen, was die ersten Fotos andeuteten.Wer noch Zweifel hatte, erhält nun weitere Belege dafür, dass Google das Pixel 8a weiter "rund schleift". Auch die auf CAD-Daten von Zubehörherstellern basierenden Render zeigen ein Smartphone, dessen Display-Ecken einen noch größeren Radius aufweisen als bisher üblich. Google setzt also konsequent fort, was mit dem Pixel 8 begann - waren die Vorgängermodelle noch einigermaßen kantig, ist das Pixel 8a noch runder geraten als seine teureren Familienmitglieder.Allerdings scheinen auch die Ränder um den Bildschirm etwas breiter auszufallen, was wiederum eine gewisse Tradition bei den günstigeren Pixel-Smartphones hat. Auf der Rückseite findet sich auch wieder der typische Balken, in dem Google auch beim Pixel 8a offensichtlich wieder zwei Kamerasensoren unterbringen will.Vielmehr verraten die Render abgesehen von der zentral unter dem oberen Display-Rand positionierten Ausschnitt für die Frontkamera bis jetzt nicht. Angeblich soll das günstigere Pixel-Modell aber einen relativ breiten Rand unterhalb des Bildschirms aufweisen, woran man die Verwendung günstigerer Komponenten gut erkennen kann.Laut einem vor Wochen aufgetauchten ersten Benchmark-Ergebnis soll das Pixel 8a wieder mit einer langsamer getakteten Ausgabe des aktuellen Flaggschiff-SoCs von Google daherkommen, welcher in diesem Fall der neue Tensor G3 ist. Begrüßenswert ist außerdem, dass Google dem günstigsten Modell der neuen Pixel-Flotte wohl ab Werk immer acht Gigabyte Arbeitsspeicher spendieren will.Das Google Pixel 8a dürfte erst im nächsten Jahr seine Premiere feiern und dann an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen, welche vor allem bei Kunden beliebt sind, die eine preiswertere Möglichkeit suchen, die neueste Android-Version in Reinform zu nutzen.