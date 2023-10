Google hat neben den neuen Pixel-8-Smartphones soeben auch die neue Pixel Watch 2 vorgestellt. Sie verändert sich optisch im Vergleich zum Vorgänger praktisch nicht, bekommt aber eine technische Rund­er­neu­erung mit moderner CPU spendiert.

Display mit breitem Rand bleibt

Stromsparender Co-Prozessor verlängert Laufzeit

Google stellt die neue Pixel Watch 2 im offiziellen Video vor

Technische Daten der Pixel Watch 2 OS Wear OS 4.0 Display 1,2-Zoll, 41 mm, 394 x 394 Pixel, Always-on, 320 ppi, AMOLED, DCI-P3 color, 1000 nits, 3D Corning Gorilla Glass 5 Chip Qualcomm SW5100, Cortex M33 Co-Prozessor Speicher 2 GB SDRAM, 32 GB eMMC Akku 306 mAh, Laufzeit 24 Stunden (Herstellerangabe), Fast Charging Sensoren Kompass, Höhenmesser, Umgebungslicht, Barometer, Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Hauttemperatur, Blutsauerstoff-Sensor (SpO2), optischer Mehrweg-Herzfrequenzsensor, Elektrokardiogramm, Körperreaktions-Hautleitwertsensor Verbindung WLAN (803.11n), NFC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Quasi-Zenith Satellit, optional LTE + UMTS Besonderes Wassergeschützt bis 5 ATM, IP68 Farben Mattschwarz, poliertes Silber, Champagner-Gold Maße 12,3 mm Bauhöhe Gewicht 31 Gramm Anforderung Android 9.0 oder neuer Verfügbar Vorbestellbar ab 04.10.2023 um 16:30 Uhr, Auslieferung ab 12.10.2023

Zusammenfassung Google stellt Pixel Watch 2 und Pixel 8-Smartphones vor

Pixel Watch 2 behält Design, erhält technische Runderneuerung

Uhr mit 1,2-Zoll OLED-Display, Qualcomm Snapdragon Wear 5 Gen 1 Chip

Chip ermöglicht effiziente Informationsanzeige im Standby

2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB eMMC-Flash, WLAN, NFC, Bluetooth 5.0

Gesundheitsüberwachung durch Sensoren und EKG-Funktion

Vorbestellung ab 399 Euro, erhältlich in verschiedenen Farben und Armbändern

Die Google Pixel Watch 2 kommt wie zuvor mit einem 1,2-Zoll großen Display mit 394 x 394 Pixeln Auflösung und einer daraus resultierenden Pixeldichte von 320 Pixeln pro Zoll daher. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit Always-on-Funktion, das durch die neue, jetzt von Qualcomm gelieferte Rechenplattform im Inneren der Uhr auch im Standby höchst effizient mit Informationen bedient werden kann.Der Chip im Inneren ist dann auch die wohl größte Neuerung der Pixel Watch 2. Es handelt sich um den Snapdragon Wear 5 Gen 1 von Qualcomm, welcher mit vier ARM Cortex-A53-Kernen mit bis zu 1,7 Gigahertz Taktrate und optional nutzbarem LTE-Modem für reichlich Leistung in einer so kompakten Smartwatch sorgt. Das wichtigste ist hier aber der auf der ARM Cortex-M33-Architektur basierende "Co-Prozessor".Dieser übernimmt immer dann, wenn der Nutzer die Uhr nicht aktiv nutzt, sodass die "großen" ARM-Kerne der CPU einfach abgeschaltet werden können. Weil der "kleine", stromsparende M33-Core das Display ebenfalls ansprechen kann, lassen sich Informationen auf diesem Weg auch dann anzeigen, wenn die Uhr im Standby ist - ohne dafür die starken Rechenkerne mit höherem Energiebedarf "aufwecken" zu müssen. Der Akku der Pixel Watch 2 ist wieder 306mAh groß und soll mindestens einen Tag lang durchhalten.Der Chip wird mit zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und immerhin 32 GB eMMC-Flash kombiniert. Zusätzlich sind auch noch WLAN, NFC, Bluetooth 5.0 und gegen Aufpreis auch LTE/UMTS-Support integriert. Die neue Google-Uhr ist außerdem nach IP68 zertifiziert und steckt in einem jetzt aus Aluminium statt Stahl gefertigten Gehäuse, wobei das Display mit einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5 versehen ist.Die neue Google Pixel Watch 2 besitzt natürlich die üblichen Sensoren und ist in der Lage, die Sauerstoffsättigung des Blutes, die Herzfrequenz und die Leitfähigkeit der Hautoberfläche zu ermitteln. Außerdem kann die Uhr Elektrokardiogramm (EKG) erstellen und somit die Gesundheit des Trägers genau überwachen und gegebenenfalls Alarm schlagen.Das hier verwendete Wear OS 4.0 bringt eine Ladung neuer Watchfaces und einige weitere neue Funktionen mit und soll auf der Google-eigenen Uhr einmal mehr unter Beweis stellen, wozu die Plattform in der Lage ist. Die Pixel Watch 2 wird ab heute zur Vorbestellung angeboten und kostet in Deutschland 399 Euro in der WLAN-Version. Wünscht man die Variante mit 4G-Unterstützung, werden 449 Euro fällig. Die Uhr ist in den Farbvarianten Mattschwarz, poliertes Silber und Champagner-Gold verfügbar. Dazu gibt es eine Reihe verschiedener Armbänder.Bei Media Markt könnt ihr die Google Pixel Watch 2 bereits heute vorbestellen . Die Auslieferung erfolgt zum 12. Oktober. Vorbesteller erhalten zusätzlich einen 50-Euro-Gutschein für Media Markt. Außerdem gewährt man eine Ankaufprämie von 50 Euro auf euer Altgerät.