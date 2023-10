Nicht wenige Menschen nutzen die Zoom-Fähigkeiten ihres Smart­phones, um sich schwer lesbare oder erkennbare Details in ihrer Umgebung "näher heran zu holen". Google hat dies bemerkt und bietet nun für Pixel-Smartphones eine spezielle Lupen-App an - nicht nur für die neuesten Modelle.

Google bietet Magnifier kostenlos an

Zusammenfassung Google hat eine spezielle Lupen-App für Pixel-Smartphones entwickelt

Die App, genannt Magnifier, ist für verschiedene Pixel-Modelle verfügbar

Magnifier nutzt die Smartphone-Kamera, um Text und Details zu vergrößern

Nutzer können Kontrast, Helligkeit und LED-Blitz anpassen, um Sichtbarkeit zu verbessern

Es gibt eine Anbindung an Google Lens, um Text zu markieren und zu bearbeiten

Verfügbarkeit der App ist auf Pixel-Serie beschränkt

Nicht alle Modelle innerhalb der Pixel-Serie werden unterstützt, z.B. nicht das Pixel Fold

Google hatte die neue App Magnifier während der Vorstellung des Google Pixel 8 beläufig erwähnt. Wie Mishaal Rahman auf X/Twitter anmerkte, steht das Tool jetzt aber auch für andere Smartphones der Pixel-Serie zur Verfügung, bleibt also nicht den neuen Modellen vorenthalten. Wer ein Google Pixel-Modell sein Eigen nennt, kann mit der Magnifier-App eine Art High-Tech-Lupe nutzen.Google zufolge nutzt die Magnifier-App die Kameras der Pixel-Smartphones, um kleinen Text zu vergrößern, Details von Objekten besser sichtbar zu machen oder auf Text in weiter Entfernung heranzuzoomen, wenn es darum geht, zum Beispiel Straßenschilder oder Restaurant-Speisekarten hinter einer Theke zu erkennen.Der Nutzer hat mit der App aber nicht nur die Möglichkeit, Inhalte zu vergrößern, sondern kann auch Kontrast und Helligkeit anzupassen, bestimmte Filter zu verwenden und die Helligkeit des optional nutzbaren LED-Blitzes am jeweiligen Gerät selbst zu regeln, um die Sichtbarkeit von Text oder anderen Inhalten zu verbessern. Auf Wunsch lässt sich auch eine Anbindung an Google Lens nutzen, um Text zu markieren und dann danach zu suchen, zu kopieren oder ihn per Sprachausgabe wiederzugeben.Google beschränkt die Verfügbarkeit der Magnifier-App bisher auf die Smartphones der Pixel-Serie. Dies dürfte primär an Hardware-Features liegen, die man für die Funktionen der App benötigt. Selbst innerhalb der Pixel-Serie werden nicht alle Modelle unterstützt. So ist die App offiziell für alle Google-Smartphones ab dem Pixel 5 aufwärts zu haben, läuft aber laut Nutzerberichten nicht auf dem Google Pixel Fold.Dennoch können Besitzer von Google-Smartphones die neue Magnifier-App ausprobieren und so vielleicht einen kleinen, aber nützlichen Alltagshelfer erhalten.