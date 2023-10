Pixel-Event: Android 14 und Pixel 8 starten am 4.10. im Doppelpack

Nachdem Google den für September angepeilten Start von Android 14 nicht halten konnte, gibt es jetzt neue Informationen zum Launch-Termin. Google soll nun den 4. Oktober für die Freigabe planen - zeitgleich mit dem Pixel-Event.

Android 14 und Pixel 8 am 4. Oktober

Warten auf die Google-Partner

Zusammenfassung Google plant Android 14 Launch am 4. Oktober

Terminbestätigung durch Mobilfunkanbieter Telus

Zusammenhang mit Pixel-Event und Veröffentlichung des Pixel 8

Android 14 alias "Android U" oder "Android Upside Down Cake"

Abwärtskompatibilität: Verfügbarkeit auf Pixel-Geräten ab Pixel 4a

Schwierige Kommunikation zwischen Google und Geräte-Herstellern

Unklarheit, welche Partner zum Start Updates liefern

Das geht aus einer Nachricht des Mobilfunkanbieters Telus aus Kanada hervor. Dieser Termin wurde schon zuvor in der Gerüchteküche als möglicher "Plan B" genannt, ist nun aber auch - wenn auch nur indirekt - von einem Anbieter bestätigt worden.Das Online-Magazin Android Police zitiert nun die Ankündigung von Telus in deren Kunden-Forum. Ein Mitarbeiter des Providers hatte ein entsprechendes Update veröffentlicht, in dem es hieß, dass Google Android 14 zusammen mit dem Pixel 8 am 4. Oktober auf den Markt bringen will. Die Website bezeichnet es als Android U, was zu Googles Namensgebung (typischerweise Dessert-Name) für diese Version passt - Android Upside Down Cake.Dieser Schritt wäre vergleichbar mit dem Debüt von Android 12 auf dem Android Open Source Project zusammen mit der Veröffentlichung des Pixel 6.Telus verrät aber noch einen interessanten Punkt und dabei geht es um die Abwärtskompatibilität. Denn laut diesen neuen Informationen wird Android 14 auf allen Pixel-Geräten ab dem Pixel 4a zur Verfügung stehen. Das Pixel 4a ist allerdings nicht im offiziellen Betatest mit dabei gewesen. Inwiefern diese Informationen stimmen, kann man derzeit nicht überprüfen, aber spätestens zum Pixel-Event am 4. Oktober werden wir Genaueres erfahren.Der Start von Android 14 steht auf jeden Fall in diesem Jahr unter einem etwas schwierigen Licht, denn die Kommunikation zwischen den Geräte-Herstellern und Google zu dem geplanten Launch soll sehr holperig verlaufen sein Daher ist nun sich noch gar nicht klar, welche Partner nach dem Start für die Pixel-Serie zeitnah ihr Update nachliefern können.