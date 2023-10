Android: Die Update-Seite bekommt verbessertes und schöneres Design

Dieser Tage ist sie wieder ein häufig besuchter Ort eines Google-Betriebssystems, die Rede ist von jener Android-Einstellungsseite , auf der man überprüfen kann, ob bereits ein Firmware-Update bereitsteht. Dieser Bereich könnte derzeit langweiliger nicht sein, doch das soll sich ändern.

Bei Google bzw. Android geht es derzeit durchaus Schlag auf Schlag: Denn das Unternehmen aus Mountain View hat diese Wochen nicht nur neue Pixel-Modelle vorgestellt, es hat auch Android 14 freigegeben. Parallel dazu läuft bereits auch schon der Test des ersten Quarterly Platform Release (QPR1), das ist im Wesentlichen jenes Update, das auch als Feature Drop bekannt ist. Dessen Veröffentlichung wird für den Dezember dieses Jahres erwartet.Zu QPR1 ist auch schon eine Beta verfügbar, genauer gesagt wurde nun die zweite Version dazu veröffentlicht. Laut dem Android-Experten Mishaal Rahman ist der Changelog zur Beta 2 nicht ganz so groß und ausführlich wie bei der ersten Version, das bedeutet aber nicht, dass sich Android-Nutzer nicht dennoch auf interessante Ergänzungen freuen können (via Android Authority ).Die auffälligste Änderung ist jedenfalls jene Einstellungsseite, die sich den Software- bzw. System-Updates widmet. Diese könnte auf Android bisher nicht langweiliger sein. Denn aktuell informiert das mobile Google-Betriebssystem die Nutzer trocken, dass ein Update wartet (oder eben auch nicht), dazu gibt es eine kompakte Information, was die neue Firmware an wichtigen Features mitbringt und wie groß sie ist. Schließlich steht noch ein Button bereit, mit dem man das Update installieren oder auch grundsätzlich überprüfen kann, ob Updates bereitstehen.Das ist zwar ausreichend, aber nicht wirklich spannend. Doch Google nimmt sich der Sache an, denn in der Beta 2 zu QPR1 wurde die Update-Seite überarbeitet und sieht nicht nur ansprechender aus, sondern ist auch informativer. Denn man kann einerseits sehen, wann die System-Software aktualisiert, andererseits wann das letzte " Google Play System Update" durchgeführt wurde.Ist das System "up to date", dann wird das oben mit einem "Dein Pixel ist auf dem neuesten Stand" angezeigt. Dazu gibt es eine farbenfrohe Grafik, man kann annehmen, dass diese anders aussieht (etwa grau), wenn der Nutzer in Sachen Firmware hinterherhinkt. Das ist natürlich nicht weltbewegend, aber zweifellos nett. Derzeit ist das nur auf Google-eigene Pixel-Geräten mit der entsprechenden Beta zu finden, man kann aber wohl davon ausgehen, dass das für alle Android-Smartphones geplant ist.