Titan-iPhone 15 Pro Max: Glas auf der Rückseite bricht erstaunlich leicht

Apple hat vor knapp zwei Wochen seine neuen Smartphones vorgestellt und dabei ist natürlich das iPhone 15 Pro (Max) der Star. Das liegt u. a. am Titan-Gehäuse. Doch das an sich extrem widerstandfähige Material bzw. das Smartphone haben unerwartete Schwachstellen.

Was halten Smartphones aus?

Zusammenfassung YouTuber Zack Nelson testet Widerstandsfähigkeit von Apples iPhone 15 Pro Max

Nelson führt verschiedene Tests durch, inklusive Biegetest

iPhone 15 Pro Max zeigt unerwartete Schwachstellen beim Biegetest

Gehäuse aus Titan-Aluminium-Hybrid zerbricht überraschend schnell

Display und Innenleben des Smartphones bleiben unbeschadet

Rückseite zeigt "Spinnennetz"-Risse nach dem Biegetest

Vermutung: Hohe Zugfestigkeit von Titan könnte Ursache sein.

Der YouTuber Zack Nelson alias JerryRigEverything dürfte den meisten Lesern hier ein Begriff sein, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Smartphones und andere aktuelle Technik auf ihre Widerstandfähigkeit zu testen. Mit sonorer und unaufgeregter Stimme beschreibt er seine mehr oder weniger standardisierten Misshandlungen und zerkratzt Bildschirm und Gehäuse mit unterschiedlichen Tools.Auch ein Biegetest gehört zu Nelsons Portfolio, dabei legt er die Daumen auf die Rückseite des Smartphones und versucht, dieses in der Mitte durchzudrücken. Mit ausreichend Kraft gelingt es manchmal, die Geräte zu beschädigen, die Frage ist hier aber stets, wie viel Kraft hierfür notwendig war. Dabei müssen wir uns natürlich auf seine Angaben verlassen und aktuell konnte JerryRigEverything eine eigenen Angaben nach ordentliche Überraschung erleben.Denn Nelsons übliche Tests absolvierte das iPhone 15 Pro Max mehr oder weniger wie erwartet. Denn kurz vor dem Biegetest sagt er: "Es ist an der Zeit zu sehen, ob die neue Aluminium-Titan-Hybridstruktur die strukturelle Integrität des iPhone 15 Pro Max beeinträchtigt." Und in der Tat kann man nach rund einer Sekunde ein Knacken hören und wenig später eine zersplitterte Rückseite sehen.Der erfahrene Smartphone-Tester dazu, hörbar überrascht: "Das habe ich nicht erwartet", sagt er. "Ihr seht mir seit etwa elf Jahren beim Testen von Smartphones zu und die meisten gehen nicht kaputt. iPhones gehen nie kaputt, niemals. Doch (das iPhone 15 Pro Max) brach ungewöhnlich schnell."Das Innere des Geräts sowie das Display blieben dabei unbeschadet, optisch bleibt aber ein alles andere als schönes "Spinnennetz" auf dem Glas der Rückseite zurück. Nelson vermutete hierzu, dass das daran liegen könnte, dass Titan eine fünfmal höhere Zugfestigkeit hat als Aluminium. Das wiederum hat zur Folge, dass die Glasrückseite kaum Druck standhalten kann.