FineWoven statt Leder: Neue iPhone 15-Hüllen sind "so richtig schlecht"

Apple setzt seine Nachhaltigkeitspläne um und verzichtet mit der Ein­führung des iPhone 15 (Pro) komplett auf Hüllen aus Leder. Statt­dessen setzen die Premium-Cases ab sofort auf Feingewebe - für 69 Euro. Doch das neue Material scheint "so richtig schlecht" zu sein.

Weniger CO₂ Emissionen, mehr Kratzer

Selbst Apple "warnt" vor Abnutzung

Bevorzugten viele iPhone-Besitzer in der Vergangenheit die originalen Apple-Cover aus echtem Leder, fällt das wertige Material jetzt der Nachhaltigkeit zum Opfer. Die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die Verwendung recycelter Alt­ma­te­rialien steht beim Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino im Mittel­punkt und wird von vielen Kunden befürwortet - solange die Qualität stimmt.Die Hülle aus Feingewebe bzw. Feintwill (Textil) soll weich wie Wildleder sein, laut Apple "dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen" und zu 68 Prozent aus recycelten Materialien bestehen. Wie unter anderem die Kollegen von The Verge berichten, versagt das neue FineWoven-Case allerdings auf ganzer Linie.Bereits beim Auspacken diverser Feingewebe-Cases mit MagSafe sollen sich ab Werk und vor allem an den Kanten der Backcover Abnutzungserscheinungen gezeigt haben. Ebenso würden immer wieder kleine Fusseln an Apples feinem neuen Zwirn hängen bleiben."Wenn ich eine dieser Hüllen um mein Telefon lege, werde ich sie unweigerlich mit einem gezackten Fingernagel zerkratzen, oder sie wird mit meinen Autoschlüsseln in Berührung kommen. Und wenn man FineWoven zerkratzt, sind die Ergebnisse scheinbar dauerhaft. Die Kratzer sind auch eine Woche später noch da, egal wie oft ich versucht habe, sie durch Reiben mit dem Finger zu entfernen", sagt Reporterin Allison Johnson.Entsprechend zweifelt die Kollegin an der Langlebigkeit der neuen Apple-Hüllen für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Auch die früheren Leder-Cases hatten ihre Probleme, doch war die theoretische Abnutzung bzw. Alterung von Leder im Vorfeld absehbar. Immerhin belehrt auch Apple seine Kunden. Auf den Produktseiten der 69 Euro teuren Feingewebe-Hüllen ist zu lesen:"Dieses hochwertige Case ist gemacht, um robust zu sein und dein iPhone zu schützen. Das Feingewebe kann mit der Zeit Abnutzungs­erscheinungen zeigen. Bei der Verwendung von MagSafe Zubehör können leichte Abdrücke entstehen. Falls du das vermeiden möchtest, empfehlen wir, ein iPhone 15 Pro (Max) Silikon Case oder Clear Case zu verwenden."Auf die Restbestände der iPhone 14 (Pro)-Cover aus Leder auszuweichen, hat hingegen keinen Zweck. Trotz ähnlicher Optik haben sich die Abmessungen der neuen iPhone 15 (Pro)-Modelle leicht geändert. Der Kauf von neuem Zubehör muss also eingeplant werden. Drittanbietern dürfte das Fehlen einer Lederoption in die Karten spielen. Die bieten ihre Hüllen oft auch deutlich günstiger an.