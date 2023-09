Project Bongo gestrichen: iPhone 15 sollte ein neues Feature bekommen

Apple hatte für das iPhone 15 Pro an einer interessanten Neuerung gearbeitet. Doch mit dem Launch am 12. September wird klar: "Project Bongo" schafft es nicht in die neuen Modelle. Ein Bericht klärt, was das Unternehmen mit Lautstärke- und Einschalttasten vorhatte.

Apple

iPhone 15 bei Media Markt:

Neuversuch mit iPhone 16

Apple iPhone 15 (Pro) Jetzt bei Media Markt vorbestellen!

Zum Angebot

Zusammenfassung Apple arbeitete an "Project Bongo" für iPhone 15 Pro

Projektziel: Lautstärke- und Einschalttasten durch haptische Tasten ersetzen

Neue Tasten sollten auf Druck vibrieren, nicht bewegen

"Bongo Haptic Engine" ermöglichte hohe Vibrationsgeschwindigkeiten

Apple brach Projekt nach Design-Iteration ab, behielt physische Tasten

Kapazitive Tasten könnten in iPhone 16 übernommen werden

Weiterer Entwicklungszyklus abzuwarten für endgültige Entscheidung

Apple macht sich seit Jahren für die Entwicklung guter Vibrationstechnologie stark. Seit 2015 und dem iPhone 6s sorgt die sogenannte Taptic Engine in iPhones für haptisches Feedback bei der Auswahl bestimmter Interface-Elemente. Mit dem iPhone 15 Pro sollte diese Idee auf die Lautstärke- und Einschalttasten übertragen werden.Wie MacRumors berichtet, hatte das Unternehmen unter dem internen Namen "Project Bongo" an einer kompletten Neugestaltung der Tasten des iPhones gearbeitet. So sollten die mechanischen Elemente durch haptische Tasten ersetzt werden, die sich beim Druck nicht mehr bewegen. Stattdessen sorgt eine haptischer Motor für Vibrationen, die den Druck emulieren.Wie der Bericht weiter beschreibt, hatte Apple für das Projekt eine "Bongo Haptic Engine" entwickelt. Dank des Einsatzes eines sogenannten Reluktanzmotors war es demnach möglich, Vibrationsgeschwindigkeiten zu erreichen, die mit herkömmlichen Vibrationsmotoren nicht möglich sind. Das erlaubt wiederum eine wesentlich differenziertere Emulation von haptischen Eindrücken.Schon im April waren erste Bilder des "Bongo Haptic Engine"-Moduls und der anderen Bauteile der neuen Tasten aufgetaucht. Wie MacRumors schreibt, scheint Apple das Projekt nach dieser Design-Iteration dann aber abrupt abgebrochen und sich für den Einsatz von physischen Tasten im iPhone 15 Pro entschieden zu haben.Für die Idee der kapazitiven Tasten bedeutet das aber wohl nur eine Verschiebung. Demnach gibt es erste Hinweise darauf, dass Apple die Ergebnisse aus Project Bongo in ein neues Projekt für das iPhone 16 überträgt.Man wird den weiteren Entwicklungszyklus abwarten müssen, um zu sehen, ob der Abschied von mechanischen Tasten im iPhone dann im nächsten Jahr erfolgt.