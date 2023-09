iPhone 15: Apple reagiert auf Akku-Schwund des Vorgängermodells

Bei Apple scheint man sich die herben Kritiken zur schnellen Akku-Abnutzung bei der 14er iPhone-Serie zu Herzen genommen zu haben. Eine neue Funktion soll dafür sorgen, dass der Stromspeicher geschont wird und nicht mehr so schnell Abnutzungserscheinungen zeigt.

Bekanntlich ist die Lebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus nicht nur von der Zahl der bereits "verbrauchten" Ladezyklen abhängig. Die Stromspeicher mögen es auch nicht besonders, wenn sie entweder tiefenentladen oder bis zur maximalen Kapazitätsgrenze aufgeladen werden.Apple bietet den iPhone-Nutzern daher nun an, eine schonendere Akku-Nutzung festzulegen, wie das zugehörige Support-Dokument zeigt. Die Funktion ähnelt dabei dem optimierten Laden, wie man es seit iOS 13 kennt. Allerdings wird die 80-Prozent-Grenze bei dem älteren Feature nur in den Zeiten eingehalten, in denen der User ohnehin meist einen Netzanschluss zur Verfügung hat - während der üblichen Büro-Arbeitszeit beispielsweise.Beim iPhone 15 wird in den Batterieeinstellungen hingegen eine deutlich striktere Regulierung möglich sein. Man muss dann damit leben, dass man unterwegs etwas weniger Akkulaufzeit bekommt, dafür soll sich der Stromspeicher aber eben nicht mehr so schnell abnutzen. Das könnte vor allem jene Anwender zufriedenstellen, die darüber klagten, dass sie beim iPhone 14 geradezu zuschauen konnten, wie die Leistung abnimmt.Mit der neuen Generation des Apple-Smartphones bekommt der User aber auch weitergehende Informationen. Das iPhone 15 zeigt nun auch an, wann die Batterie hergestellt wurde, wann sie zum ersten Mal verwendet wurde und wie viele volle Ladungen bzw. Zyklen sie durchlaufen hat.Dies dürfte auch eine ziemlich nützliche Funktion für den Gebrauchtmarkt werden. Denn wer ein Gerät aus zweiter Hand erwirbt, kann deutlich genauer sehen, wie gut der Akku noch funktioniert - und auch, ob der Verkäufer korrekte Angaben über den bisherigen Nutzungszeitraum gemacht hat.