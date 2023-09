iPhone 15 Pro: Titangehäuse anfällig für Kratzer und Verfärbungen

Nicht nur die neuen iPhone-Hüllen scheinen in diesem Jahr anfällig zu sein, auch das iPhone 15 Pro mit "robusten" Titangehäuse soll Probleme machen. Nutzer und sogar Apple selbst berichten von einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Kratzern und Verfärbungen.

Apple

"Aus Titan geschmiedet"

iPhone 15 bei Media Markt:

Probleme auch beim FineWoven-Case

Zusammenfassung iPhone 15 Pro und Hüllen zeigen hohe Kratzanfälligkeit und Verfärbungen

Wechsel von Edelstahl zu Titan für Pro-Modelle führt zu Problemen

Ähnliche Probleme bereits bei Apple Watch Ultra mit Titangehäuse

Dunkle Titanrahmen zeigen Kratzer besonders deutlich

Hautöle können temporäre Verfärbungen verursachen, sind aber abwischbar

Preise für iPhone 15 Pro beginnen bei 1199 Euro, Schutzhülle empfohlen

Neue Feingewebe-Cases von Apple zeigen ebenfalls schnelle Abnutzung

Apple setzt bei seinen Pro-Modellen in diesem Jahr auf Titan statt Edelstahl. Das Gehäuse des iPhone 15 Pro soll sich im Vergleich zum iPhone 14 Pro wertiger anfühlen, robuster sein und zugleich das Gewicht senken. Die zur Einfärbung verwendete Legierung scheint jedoch deutlich empfindlicher zu sein als gedacht.Bereits zum Marktstart der Apple Watch Ultra mit Titangehäuse kritisierten viele Nutzer die schnell zerkratzenden Oberflächen und Abnutzungserscheinungen. Probleme, mit dem auch das iPhone 15 Pro zu kämpfen hat. Auf X (früher Twitter) zeigen sich erste Bilder von Pro-Modellen und deren Kratz­an­fäl­lig­keit. Gut sichtbar vor allem bei dunkel eingefärbten Titanrahmen, etwa in Blau.Hinzu kommt, dass die Beschichtung anfällig für Verfärbungen ist. Immerhin scheinbar nicht dauerhaft, wie Apple in einem Support-Dokument erklärt: "Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kann das Öl Ihrer Haut die Farbe des äußeren Bandes vorübergehend verändern. Wenn Sie Ihr iPhone mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch abwischen, wird das ursprüngliche Aussehen wiederhergestellt."Für das iPhone 15 Pro werden in diesem Jahr mindestens 1199 Euro fällig. Die Preise für das iPhone 15 Pro Max starten bei 1449 Euro. Ein Wert, den man bei einem solch hohen Grad an Abnutzungserscheinungen vorsorglich mit einer Hülle schützen sollte. Doch auch hier tritt Apple ins Fettnäpfchen Die beliebten Hüllen aus echtem Leder sind Geschichte, dafür bietet das Unternehmen jetzt ein Feingewebe-Case für 69 Euro an. Wie die ersten Tests zeigen, kommt es allerdings auch hier zu einer vergleichsweise schnellen Abnutzung, vor allem durch Kratzer. Das Thema Langlebigkeit wird somit nicht nur beim iPhone 15 Pro, sondern auch beim Zubehör infrage gestellt.