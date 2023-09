Wenige Tage vor dem offiziellen Marktstart des iPhone 15 und iPhone 15 Pro geben die ersten Medien ihr Urteil ab. Wir haben einen Blick auf die Testberichte zu den neuen Apple-Smartphones geworfen und versorgen euch hier mit dem alljährlichen Review-Überblick.

Reichen USB-C, Titan und A17 Pro aus?

Apple stellt das neue iPhone 15 Pro (Max) im Video vor

Ab 22. September (Freitag) steht die neue iPhone-Generation in den Läden und schon jetzt können das iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) bei Apple und in vielen Online-Shop vorbestellt werden . Die Preise starten ab 949 Euro, wobei die Nachfrage gerade zum Launch der neuen iPhones gewaltig ist.Im wichtigsten Punkt sind sich die internationalen Pressevertreter einig: Ein Upgrade auf die neue iPhone-15-Familie lohnt sich vor allem für Besitzer älterer Modelle, etwa dem iPhone 12 (Pro). Denn gerade im Vergleich zum iPhone 14 (Pro) hat sich in diesem Jahr nur wenig getan.Die wesentlichen Neuerungen lassen sich auf eine Handvoll Punkte reduzieren: Mehr Leistung, geringeres Gewicht, USB-C, 5x-Zoom und Action-Button. Da das iPhone 15 (Plus) bis auf das 120-Hz-Display und die dritte Kameralinse theo­re­tisch ein iPhone 14 Pro darstellt, konzentrieren wir uns in unserem Review-Überblick vorrangig auf das iPhone 15 Pro (Max)."Die Kameras (iPhone 15 / Plus) überzeugen mit hervorragender Fotoqualität, vor allem bei Porträts, die Bildschirme sind heller, und USB-C sorgt für universelle Verbindungen. Die iPhones 15 Pro und Pro Max profitieren vom neuen Design und den Erleichterungen, die Titan bringt." ( Zum Testbericht / Paywall "Der A17 Pro bietet Leistung satt, macht das iPhone sogar plötzlich zur Spielkonsole. Die überarbeite Kamera kann mit tollen neuen Features wie dem automatischen Porträtmodus und Qualitativ noch hochwertigeren Videos über­zeu­gen. Zusammen mit den neuen Preisen sind iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max damit die attraktivsten Pro-Modelle der letzten Jahre." ( Zum Testbericht Unboxing und Second Look"Das 15 Pro ist alles andere als ein Durchbruch. Besitzer von Android-Telefonen genießen schon seit Jahren die Flexibilität von USB-C. Sie finden auch Telefone mit mehr Zoom, besseren Multitasking-Funktionen und einem intelligenteren Assistenten auf der anderen Seite des Walled Garden. Aber dies ist das erste Mal, dass diese Funktionen alle auf einem iPhone zusammenkommen." ( Zum Testbericht "Mit der Einführung der Aktionstaste, USB-C und einigen Kameraverbesserungen fühlen sich die Änderungen an den Apple Pro-Geräten umfangreicher an als zuvor. Das neue Titanium-Gehäuse verleiht den Geräten ein frisches Aussehen, während unter der Haube Fortschritte wie der A17 Pro-Prozessor und ein Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation für eine reibungslose tägliche Nutzung sorgen sollten." ( Zum Testbericht "Unterm Strich bin ich vom iPhone 15 Pro und 15 Pro Max beeindruckt. Ich empfehle beide für jeden, der von einem 12 Pro, 12 Pro Max oder älter kommt. Wenn man versucht, sich zwischen dem 15 Pro und dem 15 Pro Max zu entscheiden, ist das 5fach-Teleobjektiv des Pro Max überzeugend. Wenn Sie aber nicht viele Fotos mit Zoom machen, ist es vielleicht besser, bei der kleineren Pro-Version zu bleiben." ( Zum Testbericht "So ungern ich dir auch vorschlage, mehr Geld auszugeben, aber wenn du dieses Jahr ein Pro iPhone kaufen willst, würde ich mich für das Pro Max mit seinem stärkeren Akku und der 5fach-Zoomkamera entscheiden. Die Frage ist: Brauchst du ein Pro iPhone oder das neueste von Apple? Du kannst versuchen, das iPhone 14 Pro bei anderen Händlern zu einem günstigeren Preis zu finden. Es sei denn, du stehst auf USB-C. Wenn ja, ist der Komfort es wert, mehr Geld auszugeben." ( Zum Testbericht "Die Verwendung von Titan ist wirklich großartig. Es sieht gut aus und macht das Handy spürbar leichter. Und auch das Kamerasystem ist weiterhin beeindruckend. Das iPhone 15 Pro Max ist keine große Neuerung gegenüber seinem Vorgänger, aber es ist der Beweis dafür, dass das Gerät auch 17 Jahre nach dem ersten iPhone noch einige neue Tricks in petto hat." ( Zum Testbericht