FineWoven: Apple reagiert auf Spott und Beschwerden - auf Apple-Art

Gemeinsam mit dem iPhone 15-Modellen hat Apple auch seine FineWoven-Hüllen vorgestellt, diese lösen Leder als Case-Material ab. Doch dieses alternative "Kunstleder" kommt gar nicht gut an, weder bei Testern noch bei Kunden. Be Apple häufen sich dazu die Beschwerden.

Vor zwei Wochen hat Apple seine neuen Smartphones präsentiert und dabei wurde auch eine folgenschwere Entscheidung in Bezug auf das Hüllenmaterial verlautbart. Denn Lederhüllen werden nicht mehr produziert, stattdessen soll das FineWoven genannte Material für "dezenten Glanz und ein weiches, wildlederähnliches Gefühl" sorgen.Doch bei den Nutzern kommt das alles andere als gut an: In sozialen Medien und Kanälen wie YouTube gibt es mittlerweile zahlreiche Posts und Videos, die das Material und die dazugehörigen Hüllen regelrecht hassen. Die bekannte Technikseite The Verge fasst das in Klartext zusammen und schreibt, dass die Cases "miserabel" seien: "Die neuen FineWoven iPhone-Hüllen und -Zubehörteile von Apple sind einfach schrecklich." Ähnlich harte Urteile kann man auch auf vielen anderen Seiten und Blogs lesen.Kritische Reviews bedeuten nicht automatisch, dass die Kunden das immer ähnlich sehen. In diesem Fall schon. Denn immer häufiger kommen Kunden in Apple Stores zurück und möchten ihre Cases zurückgeben. Andere sind verunsichert und haben Fragen zur Haltbarkeit und der Material-Struktur. Denn ein großer Kritikpunkt an FineWoven ist, dass es zu - offenbar permanenten - Kratzern neigt.Die Kritik ist auch in Cupertino angekommen und mittlerweile hat Apple ein Memo an seine Stores verschickt. Darin werden die Mitarbeiter informiert, wie sie auf kritische Kundenfragen reagieren sollen, dieses Schreiben hat 9to5Mac in die Hände bekommen.Dort heißt es: "Ihr bekommt vielleicht Fragen von Kunden über das Aussehen des neuen FineWoven-Materials, wie es sich mit der Zeit abnutzt und wie man es pflegt." Das interpretiert die Apple-Seite folgendermaßen: "Apple weiß, dass jeder FineWoven hasst, und die Beschäftigten im Einzelhandel tragen die Hauptlast der Beschwerden."Apple weiter: "Ihr könnt die Kunden darauf hinweisen, dass das FineWoven-Material aus luxuriösem Microtwill mit einer weichen und dennoch strapazierfähigen, wildlederähnlichen Textur hergestellt wird." Dabei können die Store-Mitarbeiter den Kunden mitteilen, dass sich die Fasern mit der Zeit verändern können und "bei normalem Gebrauch zusammengedrückt werden."Gleichzeitig betont Apple aber, dass sich einige Kratzer im Laufe der Zeit wieder verschwinden können - überzeugend klingt das allerdings nicht. Apple verweist auch darauf, dass auch Leder auf Dauer eine ähnliche Abnutzung an den Tag lege. Schließlich sollen die Apple-Mitarbeiter folgende Tipps zur Reinigung von FineWoven geben: