Seit rund vier Monaten steht die US-Film- und Fernsehbranche still, denn Anfang Mai haben die Drehbuchautoren ihre Arbeit ausgesetzt. Einige Wochen später folgten die Schauspieler, seither ist Hollywood im Wesentlichen lahmgelegt. Doch nun endet einer der beiden Streiks.

Einigung mit Hollywood-Studios erzielt

Und die Schauspieler?

Zusammenfassung US-Film- und Fernsehbranche stand vier Monate still

Drehbuchautoren und Schauspieler legten Arbeit nieder

Autorengewerkschaft WGA verkündet vorläufige Einigung mit Studios

Einigung betrifft Löhne, Arbeitsbedingungen und weitere Streitpunkte

Vereinbarung muss von WGA-Mitgliedern noch abgesegnet werden

Streik der Drehbuchautoren wird voraussichtlich morgen beendet

Film- und TV-Schauspieler streiken weiterhin.

Gut 140 Tage dauerte die Arbeitsniederlegung, doch demnächst werden in Hollywood wieder Drehbücher, Late-Night-Scherze und sonstige Texte geschrieben. Denn die Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) gab gestern Abend bekannt, dass man mit den großen Studios eine "vorläufige Einigung" über Löhne, Arbeitsbedingungen und sonstige Streitpunkte erzielt hat.In einer E-Mail an WGA-Mitglieder teilte die WGA sichtlich zufrieden mit: "Wir können mit großem Stolz sagen, dass dies ein außergewöhnliches Abkommen ist - mit bedeutenden Errungenschaften und Schutz für Schriftsteller*innen in jedem Bereich der Mitgliedschaft."Der Comedy-Autor Adam Conover, der Teil der Verhandlungsteams der WGA war, schrieb auf Twitter, ebenfalls zufrieden: "Wir haben es geschafft. Wir haben eine vorläufige Einigung. In den kommenden Tagen werden wir gemeinsam als demokratische Gewerkschaft diskutieren und abstimmen. Aber heute möchte ich jedem einzelnen WGA-Mitglied und jeder Kollegin und jedem Kollegen danken, die mit uns solidarisch waren. Ihr habt dies möglich gemacht. Ich danke euch."Details sind bisher nicht bekannt, wie Conover schreibt, müssen die WGA-Mitglieder die Vereinbarung erst absegnen, bevor diese an die Öffentlichkeit weitergegeben werden darf. Die Arbeitsniederlegung selbst dürfte bereits morgen Geschichte sein, denn mit der Finalisierung des Vertrags und dessen Versendung an WGA-Mitglieder zur Abstimmung kann der Streik beendet werden. Streikposten und Protestaktionen wurden bereits ausgesetzt.Das Ende des Autoren-Streiks bedeutet allerdings nicht, dass die Arbeit in Hollywood weitergehen kann. Denn die Film- und TV-Schauspieler streiken nach wie vor, die sie vertretende Gewerkschaft Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) hat Mitte Juli die Arbeitsniederlegung beschlossen. Beide Streiks haben bereits zu zahlreichen Verschiebungen geführt, mit dem Ende des Autoren-Streiks dürfte aber zumindest wieder Bewegung in die Angelegenheit kommen.