Stranger Things, Blade: Hollywood-Streik hat erste prominente Opfer

Vergangene Woche haben die Hollywood-Autoren bekannt gegeben, dass sie in Streik treten, sie protestieren für eine bessere Bezahlung und auch gegen die Bedrohung durch KI-Textgeneratoren. Eine Lösung ist bisher nicht in Sicht und es gibt erste spürbare Folgen für die Branche.

Es trifft Netflix und Marvel

Zusammenfassung Autorenstreik in 2. Woche: Folgen für Late-Night-Shows, Serien & Filme

Beispiele: "Stranger Things" & "Blade"

Streik als Reaktion auf schlechte Bezahlung & KI-Bedrohung

Stranger Things-Macher solidarisch mit Autoren

Weitere Produktionen werden folgen

Lösung bisher nicht in Sicht

Der Autorenstreik geht aktuell in seine zweite Woche und dieser Arbeitsniederlegung haben sich auch nahezu alle in diesem Teil der Unterhaltungsindustrie tätigen Personen angeschlossen. Die Auswirkungen waren teilweise unmittelbar, vor allem im Late-Night-Fernsehen. Denn bekannte Shows wie The Tonight Show With Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert und Jimmy Kimmel Live! haben bereits die Ausstrahlung aktueller Folgen eingestellt. Das ist naheliegend, denn Sendungen wie diese müssen täglich mit neuen Inhalten und Witzen beliefert werden.Doch auch erste Serien und Filme sind von diesem Streik betroffen - und es sind mit dem Netflix-Hit Stranger Things und dem Reboot von Blade populäre Produktionen. Wobei das nur die Spitze des Eisberges ist, dieser dürfte in den nächsten Tagen und Wochen auch immer größer werden statt zu schmelzen.Über das Twitter-Konto ihres Writer's Room haben sich die Duffer-Brüder zu Wort gemeldet . Die Schöpfer von Stranger Things erklären sich solidarisch mit dem Autorenstreik und schreiben: "Duffers hier. Das Schreiben hört nicht auf, wenn die Dreharbeiten beginnen. Wir freuen uns darauf, die Produktion mit unserer fantastischen Besetzung und Crew zu beginnen, aber während des Streiks ist das nicht möglich. Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können. Bis dahin - over and out."Auch der erwartete bzw. erhoffte Marvel-Hit Blade, der schon zuvor mit einigen Drehbuch-Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, geht in Warteposition. Wie The Hollywood Reporter berichtet, konnte die Neufassung des Skripts nicht rechtzeitig vor dem Streik fertig werden, also müssen die für Sommer geplanten Dreharbeiten verschoben werden.Das sind nur die ersten Produktionen, die gestoppt werden, viele weitere werden sicherlich folgen. Denn die meisten Serien und Filme, die dieser Tage mit Dreharbeiten beginnen, haben die Skripte bereits fertig, früher oder später werden diese jedoch "austrocknen" und die Macher und Zuschauer werden die Folgen dann erst richtig zu spüren bekommen.