SpaceX erweitert Apples Notfall-SOS-Abdeckung mit weiteren Satelliten

Apple hat mit dem iPhone 14 einen Satellitendienst für Notfälle ein­ge­führt. Seither ist der Dienst nur in einigen Ländern verfügbar. Das könnte sich ausweiten, nachdem der Satellitenanbieter Globalstar jetzt mit SpaceX zusammen arbeitet, um mehr Satelliten ins All zu bringen.

SpaceX bald für Apple tätig

Apple iPhone 15 mit Satellitenkonnektivität

Derzeit wird die SOS-Notfallfunktion via Satellit auf dem Apple iPhone 14 und iPhone 14 Pro (Test) in ausgewählte Märkte unterstützt - darunter die USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Anfang dieses Jahres wurde die Funktion auf einige weitere Länder ausgeweitet, aber die Einführung verläuft extrem langsam, da viele wichtige Regionen bisher nicht auf der Liste stehen.Wie die Nachrichtenagentur Nola berichtet, hat Globalstar in jüngster Vergangenheit eine neue Partnerschaft mit SpaceX geschlossen. Diese Initiative soll einen Wert von 64 Millionen US-Dollar haben und sieht vor, dass SpaceX mehr Globalstar-Satelliten in den Orbit bringt, wobei die ersten regelmäßigen Starts bis 2025 erfolgen sollen.Auch wenn diese Information von Apple offiziell nicht bestätigt wurde, könnte das Unternehmen aus Cupertino höchstwahrscheinlich von diesem Deal profitieren, da der Apple-SOS-Notrufdienst über Satellit auf die Globalstar-Konstellation im erdnahen Orbit angewiesen ist. Er ermöglicht es in Notfällen, in denen weder Wi-Fi noch Mobilfunknetze verfügbar sind, die Rettungskräfte zu kontaktieren und Standortkoordinaten zu übermitteln. Seit der Veröffentlichung dieser Funktion hat sie bereits viele Leben gerettet.Der SOS-Notruf über Satellit auf dem iPhone ist in den ersten zwei Jahren kostenlos. Apple hat keine Angaben zu den Kosten des Dienstes nach diesem Zeitraum gemacht und auch nicht dazu, ob danach eine monatliche oder jährliche Abonnementgebühr anfallen wird.Apple wird nächste Woche das iPhone 15 und die Serienkollegen ankündigen, es wird erwartet, dass auch diese Produktreihe über eine Satellitenverbindung verfügt. Es ist noch unklar, ob derselbe kostenlose Dienst auch in der kommenden Produktreihe enthalten sein wird oder nicht.Neben Apple planen bereits bekannte Marken wie Qualcomm und Samsung, satellitengestützte Funktionen in ihre Geräte zu integrieren. Das Samsung Galaxy S24 (Ultra), das im Jahr 2024 erscheint, könnte das erste Smartphone der Südkoreaner sein, das diese Funktion bietet.Glaubt Ihr, dass Apple neben Notfällen auch Standardnachrichten oder Nachrichten via Satellit in seinen iPhones einführen sollte? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.