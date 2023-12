"5Ghoul": Chip-Sicherheitslücken schalten 5G-Telefone aus

Schwachstellen in 5G-Modems von Qualcomm und MediaTek machen laut einem Bericht mehr als 700 5G-fähige Smartphones, sowie Router und USB-Modems zu Angriffszielen. Sicherheitsforscher fassen die Sicherheitslücken unter dem Namen "5Ghoul" zusammen.

Geräte verlieren Konnektivität

Was macht 5Ghoul?

Die Anlegung an das Fabelwesen soll aber keinesfalls suggerieren, dass es sich bei diesen Schwachstellen um gefährliche Monstren handelt - 5Ghoul ist keine extreme Bedrohung, könnte aber zu einem Problem werden. Dabei sind DoS-Schwachstellen, die dazu führen, dass die Geräte die gesamte Konnektivität verlieren, bis sie neu gestartet werden.Dies ist zwar nicht so kritisch, kann aber dort, wo man auf Mobilfunkdienste angewiesen ist, dennoch erhebliche Auswirkungen haben.Die Entdecker haben dabei insgesamt 14 Schwachstellen in mobilen Kommunikationssystemen identifiziert, von denen bereits zehn öffentlich bekannt gegeben und vier aus Sicherheitsgründen zurückgehalten wurden. Wir haben die Beschreibung der Schwachstellen am Ende dieses Beitrags angefügt.Die Identifizierung aller betroffenen Modelle ist bisher nicht abgeschlossen, aber die Forscher haben bereits bestätigt, dass 714 Smartphones von 24 Marken betroffen sind. Zu den anfälligen Marken gehören Geräte von POCO, Black, Lenovo, AGM, Google, TCL, Redmi, HTC, Microsoft und Gigaset.Die Angriffe von 5Ghoul reichen von vorübergehenden Unterbrechungen der mobilen Dienste bis hin zum Ausfall des Netzes, was unter Sicherheitsaspekten schwerwiegender sein kann. Soweit das derzeit bekannt ist, gibt es aber keine aktive Ausnutzung der Schwachstellen.Die Forscher entdeckten die Probleme bei Experimenten mit der Analyse von 5G-Modem-Firmware und berichten, dass sich die Schwachstellen leicht "over-the-air" ausnutzen lassen, indem sich Angreifer als legitime 5G-Basisstation ausgeben."Der Angreifer muss keine geheimen Informationen des Ziel-UEs kennen, z. B. die SIM-Kartendetails des UEs, um die NAS-Netzwerkregistrierung abzuschließen", erklären die Forscher auf ihrer Website Die zehn 5Ghoul-Schwachstellen, die Qualcomm und MediaTek öffentlich bekannt gegeben wurden, sind:Sowohl Qualcomm als auch MediaTek haben Sicherheitsbulletins für die bekannt gewordenen 5Ghoul-Schwachstellen veröffentlicht.Die Sicherheitsupdates wurden den Geräteherstellern bereits vor zwei Monaten zur Verfügung gestellt. Angesichts der Komplexität des Softwareangebots, insbesondere bei Android, wird es jedoch noch eine Weile dauern, bis die Korrekturen die Endnutzer über Sicherheitsupdates erreichen. Zudem ist für einige betroffenen Geräte das Ende des Supports erreicht.