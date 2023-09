Interne Gespräche: Microsoft peilt nächste Xbox-Generation für 2028 an

Microsoft peilt laut internen Diskussionen offenbar das Jahr 2028 für die Einführung der nächsten Generation seiner Spielkonsolen der Xbox-Serie an. Dies geht aus Dokumenten hervor, die vor kurzem im Zuge des Ringens um Activision Blizzard veröffentlicht wurden.

Im Frühjahr 2022 diskutierte man bei Microsoft intern die Pläne für die nächste Xbox-Generation. Aus internen Chatlogs, die das Portal Axios ausgewertet hat, geht hervor, dass das Unternehmen damals des Jahr 2028 für die Einführung der nächsten Xbox ins Auge fasste. Dies würde frühere Berichte bestätigen, laut denen die Anwälte von Microsoft im Rechtsstreit mit der FTC über die Activision-Übernahme angaben, dass man für 2028 mit der nächsten Konsolengeneration rechne.Details zu den Plänen für die nächste Generation der Xbox enthielten die internen Chats, an denen unter anderem Kevin Gammill, der Corporate Vice President für Gaming Ecosystems bei Microsoft beteiligt war, bisher nicht. Allerdings ließ der Manager durchblicken, dass Microsoft daran festhalten will, verschiedene Formfaktoren und damit auch Leistungsklassen im Xbox-Ökosystem anzubieten.Man habe schon mit der Xbox One und Xbox One X begonnen, eine gewisse Flexibilität bei Ausstattung und Fähigkeiten der Konsolen zu bieten. Dieser Ansatz sei dann mit der Xbox Series S und Series X fortgeführt worden. Man müsse bei der nächsten Konsolengeneration künftig "noch flexibler" sein, gleichzeitig aber die Möglichkeit für Spieleentwickler bieten, die Vorteile von besonderen Hardware-Fähigkeiten zu nutzen.Natürlich wissen wir nicht, ob sich seit dem Zeitpunkt, an dem das interne Chatlog aufgezeichnet wurde, etwas an Microsofts Plänen geändert hat. Die aktuelle Xbox Series S/X kam im November 2020 auf den Markt. Zuvor erschien die Xbox One im November 2013 und die Xbox 360 im November 2005. Microsoft würde mit einem Launch der nächsten Konsolengeneration im Jahr 2028 also dem bisherigen Ansatz einer neuen Produktreihe im Abstand von sieben bzw. acht Jahren treu bleiben.