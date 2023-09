Vor sieben Jahren hat Microsoft die Produktion der Xbox 360 eingestellt - doch in den USA stehen jetzt schon bald "brandneue" Xbox 360-Konsolen in den Regalen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um echte Microsoft-Konsolen.

Sammlerherzen dürften aber dennoch vor Freude hüpfen: Während das Nintendo Entertainment System mit Konsole und Fernseher bei Lego gelandet ist, bekommt man die Xbox 360 zum Nachbauen aus Klemmbausteinchen von Mega.Block-Builder-Hersteller Mega hat in Kooperation mit Microsoft eine Nachbildung der Xbox 360 im Maßstab 3:4 vorgestellt, die ab dem 8. Oktober exklusiv beim US-Händler Target erhältlich sein wird. Das 1.342-teilige Set enthält natürlich die Konsole, einen Xbox 360 Controller und Halo 3.Interessant wird das Ganze durch das Innenleben. Es gibt unter anderem eine funktionierende Kontrollleuchte und ein Laufwerk. Laut der Beschreibung des Sets lässt sich die Konsole öffnen und das Diskettenlaufwerk mit der mitgelieferten Halo 3-Disk nutzen.Bei The Verge heißt es , dass Mega sogar die Verpackung perfekt nachgeahmt hat: "Sogar die Schachtel trifft alle richtigen Nostalgie-Knöpfe, indem sie fast perfekt das Aussehen einer 360-Schachtel nachbildet, bis hin zu diesen frustrierenden Seitenfalten." Auch eine Nachbildung eines 360-Ethernet-Anschlusses ist dabei.Mega schreibt zum Konsolen-Bauset noch Folgendes: "Inspiriert von der einflussreichsten Spielkonsole ihrer Zeit, feiert dieser Sammlerbausatz das Erbe der Xbox 360. Mit der beleuchteten Konsole und dem Controller, die vollständig nachgebaut werden können, kannst du wieder einsteigen. Die Konsole lässt sich öffnen, um ein Diskettenlaufwerk (und andere Easter Eggs) zum Vorschein zu bringen. Lege die Halo 3-Diskette ein, um die Hauptplatine zu aktivieren. Erwachsene Baumeister aufgepasst: Die Fertigstellung dieses Sets schaltet die ultimative Errungenschaft frei."Microsoft hat das neue Set selbst auch schon beworben. Bei X/Twitter zeigte der Konzern ein kleines Vorschau-Video inklusive der Ankündigung zum Verkaufsstart:Das Set erscheint am 8. Oktober zum Preis von 150 Dollar. Ob man sich aber so einfach ein Set sichern kann, ist fraglich, Die Vorbestellung ist bereits wieder geschlossen und das Set gilt schon jetzt als ausverkauft.Mega vertreibt seine Produkte auch in Deutschland (unter anderem bei Amazon ). Das Xbox-Set wird es wahrscheinlich aber nicht dorthin schaffen, da es eine exklusive Vereinbarung mit Target gibt.