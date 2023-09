Xbox Game Studios: Mehr als ein Dutzend exklusiver Titel sind in Arbeit

Das Duell Sony gegen Microsoft bzw. PlayStation 5 gegen Xbox Series X ist nicht nur ein technisches. Es ist ebenfalls und vielleicht sogar noch mehr eines der Software. Hier hat Sony die Nase vorne, das wissen sicherlich auch Xbox-Fans. Doch Microsoft möchte das ändern.

Die Xbox Series X ist auf dem Papier die leistungsstärkste Konsole derzeit, das steht außer Frage. Dennoch spielt das in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle. Denn das eigentlich Wichtige sind gute Spiele und davon hat Sony mehr als genug, Spielereiehen wie Gof of War und Horizon Zero Dawn sind hier nur zwei Beispiele. Microsoft wird hingegen regelmäßig für das Fehlen exklusiver Games kritisiert und auch in Redmond ist das kein Geheimnis.Der Konzern will das auch ändern und hat in den vergangenen Jahren Studios eingekauft und spektakuläre Übernahmen durchgeführt. ZeniMax und Bethesda sowie die noch nicht final genehmigte Übernahme von Activision Blizzard sind hier nur die bekanntesten Beispiele. Die Redmonder wollen aber auch selbst tätig werden, sicherlich auch deshalb, weil man dem Xbox Game Pass "große" Titel hinzufügen will und muss.Das betrifft nicht nur Klasse, sondern auch Masse. Und wie Wccftech berichtet, sagten Crystin Cox (Director of Business Strategy) und Peter Wyse (General Manager und Head of Studios), dass mehr als ein Dutzend Spiele in Arbeit seien. Ganz neu ist diese Information zwar nicht, denn Cox und Wyse sprachen darüber bereits auf der Game Developers Conference (GDC) im vergangenen März. Das Podiumsgespräch war bisher aber nicht öffentlich zugänglich, erst jetzt hat Microsoft über seinen Game Dev-Kanal auf YouTube ein Video davon freigegeben."Es gibt also eine ganze Reihe von Projekten und über ein Dutzend Spiele, an denen wir gerade arbeiten", sagte Cox dabei. "Jedes einzelne dieser Projekte ist einzigartig und wir gehen ganz individuell an sie heran." Bekannt sind hier erst wenige Titel (Towerborne, Hellblade, Avowed, Flight Simulator 2024), die meisten der Spiele, die Microsoft in Arbeit hat, werden auch erst nächstes Jahr kommen.