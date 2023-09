Xbox Game Pass Core: Diese Spiele bietet der Xbox Live Gold-Nachfolger

Im Sommer hat Microsoft bekannt gegeben, dass Xbox Live Gold durch einen neuen Dienst namens Xbox Game Pass Core ersetzt wird. Dieser startet morgen und der Redmonder Konzern hat nun bekannt gegeben, welche Inhalte das neue Einsteiger-Abo bieten wird.

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Xbox Live Gold geht auf die Anfänge der Xbox zurück, denn für die Nutzung von Netzwerkfeatures musste und muss der Gamer zahlen. Doch in den letzten Jahren hat Xbox Live Gold trotz regelmäßig zusätzlich zur Verfügung gestellter Spiele, die man als Gold-Abonnent kostenlos spielen kann, seinen Sinn eher verloren - vor allem deshalb, weil Microsoft mit dem Xbox Game Pass ein Angebot hat, das wesentlich interessanter ist.Das ist auch der Grund, warum Microsoft Xbox Live Gold killt bzw. durch Xbox Game Pass Core ersetzt. Microsoft bezeichnet die neue Schiene als Weiterentwicklung und schreibt nun dazu, dass man hier "dasselbe großartige Online-Erlebnis, einen neuen Namen und eine zusätzliche Spielebibliothek" biete.Der Xbox Game Pass Core startet bereits morgen für 6,99 Euro pro Monat - das ist derselbe Preis wie bei Gold. Beschreiben kann man das Ganze als eine Art Einsteiger-Abo und nun hat Microsoft auch bekannt gegeben, welche Spiele Core konkret bietet:Zum Start gibt es also 36 Spiele. Diese Bibliothek will Microsoft zwei- bis dreimal im Jahr aktualisieren, man wird sicherlich Spiele streichen bzw. durch andere Titel ersetzen. Ansonsten bleibt das Funktionsangebot gleich wie beim Vorgänger und bietet also gemeinsamen Online-Konsolen-Multiplayer, Angebote und Rabatte sowie Zugang zu "Free Play Days" für ausgewählte Spiele mit vollem Funktionsumfang.