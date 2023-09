Mehr als nur iPhone 15: Das könnt ihr vom Apple-Event erwarten

Apples iPhone-Keynote findet am 12. September statt. Erwartet werden neben den neuen iPhone 15 (Pro)-Modellen eine Reihe wichtiger Geräte-Updates. Etwa die Apple Watch Series 9, die zweite Ultra-Smartwatch, neue iPads oder gar die ersten M3-Macs. Wir wagen einen Ausblick.

Das Wichtigste vor dem iPhone-Event

Apple verschickt iPhone 15 Event-Einladung mit dieser "Animation"

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Verbesserung bei den Kameras

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra

Neuer Titan-Rahmen

Stummschalttaste wird Aktion-Button

Neue Apple AirPods erwartet

Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2

iPad, iPad Pro und iPad mini

M3-Chips und Macs

Weitere Events in Planung

Zusammenfassung Apple iPhone-Event "Wonderlust" am 12. September 2023.

Vorstellung von iPhone 15 (Pro), Apple Watch 9 & Ultra 2 und neuen iPads.

iPhone 15 und 15 Plus erhalten kleine Upgrades, A16-Chip und schlanken Rahmen.

Gerüchte über neue 48-Megapixel-Kamera und Wechsel von Lightning zu USB-C.

Mögliche Einführung eines iPhone 15 Ultra und Designänderungen bei Pro-Modellen.

Apple Watch Series 9 und Ultra 2 mit Leistungssteigerungen durch S9-Chip.

Mögliche Aktualisierung des iPad mini 7 und neue Mac-Modelle mit M3-Chip.

Wir haben uns einmal in der Gerüchteküche umgeschaut und fassen für euch die wichtigsten Informationen zu den neuen Produkten zusammen. Was Apple letztendlich ankündigen wird, ist wie immer bis zur letzten Minute ein Geheimnis.Der Titel des Events ist "Wonderlust", eine Anspielung auf den Begriff "Wanderlust". Interessanter als der Titel ist das Bild, das Apple mit seiner Einladung versendet hat: Es zeigt das Apple-Logo mit blauen und grauen wirbelnden Partikeln, die wie Sand auf einer Düne wirken.Über das, was sich dahinter verbergen wird, gibt es verschiedene Thesen. Passend klingt der Hinweis auf einen neuartigen Rahmen bei der iPhone 15-Pro-Serie, der eine Oberflächenoptik hat, die an Sand erinnert.Widmen wir uns als erstes dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus und den durchgesickerten Informationen. Das Standard-iPhone-Modell für 2023, das iPhone 15 (6,1 Zoll) und sein großes Gegenstück, das iPhone 15 Plus (6,7 Zoll), werden in diesem Jahr eher kleinere Upgrades bekommen - erwartet werden keine massiven Veränderungen.Die iPhone 15-Modelle sollen den leicht angepassten A16-Chip aus dem iPhone 14 Pro erhalten. Zudem gibt es Gerüchte bezüglich eines schlankeren Rahmens, der dem Display ein im Vergleich zu den Vorgängern randloseres Aussehen verleihen könnte. Angeblich werden die Displays auch die Dynamic Island von den Pro-Modellen übernehmen - das heißt dann auch, das die berüchtigte Kerbe am oberen Rand verschwindet.Eine weitere Änderung soll bei der Ausstattung der Kamera starten. Die Rede ist von einer neuen Kombination aus 48-Megapixel-Weitwinkelsensor und Objektiv. Zudem plant Apple die Umstellung von Lightning zu USB-C. Mehr ist von Hardware-Änderungen bisher nicht zu hören gewesen.Was die Farben angeht, so deuten Gerüchte darauf hin, dass es dieses Jahr eine neue blassgrüne Option geben wird. Die Farbpalette für 2023 soll generell eher blass/pastellfarben werden. Erst im kommenden Jahr wird eine weitere, kräftige Farbe erwartet.Die größte Frage in diesem Jahr ist, ob Apple zwei oder drei "High End"-Flaggschiff-Modelle herausbringen wird. Bleibt es beim Alten, dürfte es nur das iPhone 15 Pro (6,1 Zoll) und iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll) geben.Die Gerüchteküche hat aber noch eine Bezeichnung für ein drittes Modell entdeckt. Das iPhone 15 Ultra soll, angelehnt an die Apple Watch Ultra , ein neues "Luxus-Modell" mit besonderen Funktionen werden. Ob es kommen wird, ist noch eine Überraschung.Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass Apple nur die Namensgebung geändert hat und das iPhone 15 Pro Max künftig "Ultra" heißt. Abgesehen von diesen Unklarheiten gibt es eine Menge Informationen zu den Verbesserungen der iPhone 15-Pro-Familie.Optisch soll es eine auffällige De­sign­än­de­rung geben, die einen ganz neuen Rahmen einführen wird, der an den Kanten abgerundet sein soll. Außerdem soll das Gehäuse aus Titan statt aus Edelstahl bestehen, und so rund 10 Prozent Gesamtgewicht beim iPhone zu sparen. Damit könnte das iPhone 15 Pro seit Jahren Gewicht ab- statt zunehmen.Das Pro-Display soll den Näherungssensor jetzt in den Dynamic Island Bereich verlegen, anstatt ihn wie bisher unter dem Display zu verstecken. Es wird erwartet, dass Display-Technologien wie ProMotion und Always-on ein exklusiver Vorteil der Pro-Reihe bleiben.Im Inneren wird der Apple A17 Bionic voraussichtlich merkliche Ge­schwin­dig­keits­ver­bes­se­run­gen bieten. Der A17-Chip ist zudem der erste, der den 3-Nano­meter-Fertigungs­prozess von TSMC anstelle einer 5-Nanometer-Version verwendet, was ihn effizienter machen wird.Bei den Pro-Kameras soll ebenfalls ein neuer 48-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen. Außerdem sollen das Pro Max und das Ultra einen ausgeprägteren Kamerabuckel haben. Dies würde es Apple ermöglichen, eine Periskop-Lin­sen­an­ord­nung einzubauen, mit der sich die optischen Zoom-Fähigkeiten der Kamera verbessern lassen.In einigen Leaks zeigt sich bereits der neue Aktion-Button, der den Platz der Stummschalttaste annehmen und wie bei der Apple Watch verschiedene Funktionen übernehmen soll. Auch die Umstellung auf USB-C sowie die Erhöhung der Batteriekapazität sind Gerüchten zufolge geplant.Was die Farbauswahl betrifft, gibt es ganz neue Gerüchte. Demnach soll Apple in diesem Jahr drei Grautöne (Silbergrau, Schwarzgrau und Titan) nebst einer dun­kel­blauen Farbe anbieten.Nicht nur das iPhone, sondern auch die AirPods sollen bereits in diesem Jahr vom Wechsel auf USB-C profitieren . Bisher wurden die Ladecases mit einem Light­ning-Anschluss ausgeliefert, von dem der Hersteller nach politischem Druck immer weiter abrückt.Ob Apple nur die regulären AirPods aktualisiert, oder auch neue Pro-Modelle vorstellt, steht noch in den Sternen. Bei den AirPods Max heißt es aus der Gerüchteküche auf jeden Fall noch warten bis 2024.Neben den iPhones wird es auf jeden Fall neue Apple-Watch-Modelle geben. Namentlich sind das die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2. Bei beiden Uhren soll es optisch so gut wie keine Änderungen geben.Apple plant stattdessen durch den neuen S9-Chip deutliche Leistungssteigerungen. Interessant wird es bei der Teilefertigung. Im Vorfeld des Events sind Hinweise aufgetaucht, dass Apple ein 3D-Druck für das Gehäuse der Apple Watch einsetzt.Apple hat in den letzten Jahren im Herbst neue iPad-Modelle vorgestellt, zuletzt im Oktober das iPad der 10. Generation und das aktualisierte 11-Zoll- und 12,9-Zoll-iPad Pro. Die Nachfolger stehen schon in den Startlöchern.Für dieses Jahr gibt es bislang Gerüchte, dass ein aktualisiertes iPad mini 7 noch im Herbst auf den Markt kommen könnte. Eine Überarbeitung mit OLED und einem neuen Magic Keyboard wurden ebenfalls schon früh genannt.Für das iPad Pro ist ein Update auf einen neuen Apple M3-Chip nicht völlig unwahrscheinlich, aber da es zugleich Gerüchte über eine OLED-Version des iPad Pro im Jahr 2024 gibt, ist es wahrscheinlicher, dass Apple bis dahin warten.Für den Herbst deutet sich der Wechsel von der M2-Generation auf M3 an, die zunächst in den Mac-Einstiegsmodellen starten sollen. Wie bei Apple üblich, werden der M3 Pro, M3 Max und M3 Ultra erst später auf den Markt kommen. Ob Apple den M3 dann mit einem Mac mini, dem iMac oder einem Macbook starten wird, ist noch unbekannt.Der andere große Name, der auf ein späteres Event verschoben werden könnte, ist Apple Vision Pro. Nach der WWDC-Vorstellung und vor einer Veröffentlichung Anfang 2024 besteht eine echte Chance, dass Apple noch einmal weitere Details und vielleicht auch Zusatzprodukte vorstellen wird.Eine weitere Frage ist noch zu klären: Wie viele Apple-Events wird es im Herbst 2023 geben? In der Vergangenheit gab es nach dem iPhone-Event im September häufig noch ein weiteres Hardware-Event im Oktober, bei dem Macs im Mittelpunkt standen.Im Jahr 2020 gab es sogar drei Events, jeweils eines im September, Oktober und November. Im vergangenen Jahr 2022 verzichtete man hingegen auf den Oktober-Termin. Sollte Apple am Dienstag keine neuen Macs vorstellen, dürfte alles auf mindestens eine weitere Keynote hinauslaufen.