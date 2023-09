Bald wird Apple die neue iPhone-Generation enthüllen. Kurz vor der Premiere gibt es neue Details zum Top-Modell iPhone 15 Pro. Apple soll beim Titan-Gehäuses auf einen neuen Look setzen und den Mute-Button umdenken. "Ultra" wird aber wohl keines der Modelle heißen.

Enthüllt: Details zum iPhone 15 Pro vor Premiere

Doch kein Ultra

Zusammenfassung Last-Minute-Bericht zu den neuen iPhone 15 Pro-Modellen

Spitzenmodelle iPhone 15 Pro und Pro Max mit Titan-Gehäuse

Gewichtsersparnis von 10% und erhöhte Widerstandsfähigkeit

Neues Design mit gebürstetem Finish und kleinerem Display-Rahmen

"Action Button" anstelle des bisherigen Mute-Buttons

Anpassbare Funktionen wie Kamera öffnen, Siri-Verknüpfungen

Keine Namensänderung zum "Ultra", Beibehaltung von iPhone 15 Pro Max

Das lange Warten auf die neue iPhone-Generation hat traditionell Anfang September sein Ende. Passend dazu lädt Apple am nächsten Dienstag, den 12.09.23, zur Vorstellung der iPhone 15-Familie. Ein Blick in unser iPhone-Special zeigt, dass schon viel über die neuen Modelle bekannt ist. Jetzt hat der Bloomberg-Reporter Mark Gurman (via MacRumors ) noch einmal neue Details enthüllt.Gurman will unter anderem zum Design der neuen Spitzenmodelle iPhone 15 Pro und Pro Max noch etwas genauer Auskunft geben können. Dank des Einsatzes von Titan für den Gehäuse-Rahmen sollen bei diesem Bauteil rund 10 Prozent Gewicht eingespart werden können, gleichzeitig wird die Widerstandsfähigkeit erhöht.Während die aktuellen Modelle mit einer polierten Optik daherkommen, soll Apple sich beim kommenden Pro-Nachwuchs für ein gebürstetes Finish entschieden haben, was Fingerabdrücke deutlich reduziert. Der Übergang zwischen dem Titan-Rahmen und dem Glas auf Vorder- und Rückseite ist außerdem "glatter und abgerundeter". Zu guter Letzt fällt der Rahmen um das Display rund ein Drittel kleiner aus.Zudem bestätigt Gurman Gerüchte zu weitreichenden Änderungen am seit Einführung fast unveränderten Mute-Button. Apple wird diesen mit dem "Action Button" ersetzen, der viele anpassbare Funktionen mitbringt. Nutzer werden damit unter anderem Fokus-Modi wechseln, die Kamera öffnen, Sprachaufnahmen starten und Siri-Verknüpfungen auslösen können.Zu guter Letzt bezieht der Bericht auch Stellung zu Gerüchten, Apple könne das größte Top-Modell der iPhone 15 Familie mit dem Namenszusatz "Ultra" versehen. Laut Gurman wird das Unternehmen aber auch in diesem Jahr auf den etablierten Namen iPhone 15 Pro Max setzten.