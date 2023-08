M3 Pro, Max und Ultra: Details zu Apples Chips mit bis zu 80 GPU-Kernen

Im Herbst macht Apple aller Voraussicht nach mit seinen eigenen Chips den Sprung auf die M3-Generation. Jetzt wurde bekannt, wie sich die neuen Prozessoren M3 Pro, Max und Ultra in Bezug auf den Aufbau der CPU- und GPU-Kerne von den M2-Vorgängern unterscheiden.

Apple's M3-Chips: Diese Kerne für mehr Leistung

Typ Apple M2 Apple M3 (laut Gurman) Pro 10/12 CPU-Kerne

(6/8 P-Kerne, 4 E-Kerne)

16/19 GPU-Kerne 12/14 CPU-Kerne

(6/8 P-Kerne, 6 E-Kerne)

18/20 GPU-Kerne Max 12 CPU-Kerne

(8 P-Kerne, 4 E-Kerne)

30/38 GPU-Kerne 16 CPU-Kerne

(12 P-Kerne, 4 E-Kerne)

32/40 GPU-Kerne Ultra 24 CPU-Kerne

(16 P-Kerne, E-Kerne)

60/76 GPU-Kerne 32 CPU-Kerne

(24 P-Kerne, 8 E-Kerne)

64/80 GPU-Kerne

Zusammenfassung Herbst: Apple plant Einführung M3-Chip-Generation.

Mark Gurman gibt Details zu M3-Prozessoren.

M3 Pro, Max, Ultra mit verändertem CPU- und GPU-Kernaufbau.

Standard M3-Chip ähnlich M2-Chip geplant.

M3-Start ab Oktober, M3 Pro und Max 2024.

Einsatz M3 Ultra-Chip erst ab Ende 2024.

Dass Apple bei einer neuen Generation der M-Chip-Familie auch die Anzahl der Kerne steigert, bedarf keiner großen Voraussagekünste. Jetzt will der für gewöhnlich gute informierte Mark Gurman von Bloomberg aber genaue Zahlen nennen können, wie es bei den neuen M3-Prozessoren um den inneren Aufbau bestellt ist.Gurman teilt in seinem neuen Newsletter, wie viel CPU und GPU-Kerne in den neuen Chips verbaut sind. Ferner will der Journalist auch über die genaue Anzahl der Performance (P)- und Effizienzkerne (E) berichten können. Im Anschluss die Tabelle, die M2 und M3-Modelle wie sie Gurman beschreibt, gegenüberstellt.Neben diesen Modellen wird Apple auch einen Standard M3-Chip im Programm haben, der sich in seiner CPU-GPU-Konfiguration aber nicht vom M2-Chip unterscheiden soll. Dieser wird schon in diesem Jahr für Produkte wie 13 Zoll MacBook, MacBook Air, Mac Mini, iMac und iPad Pro erwartet, so MacRumors Auch hier will Gurman einen ersten Zeitplan liefern können, der so auch von anderen inoffiziellen Quellen kommuniziert wurde. Erste Apple-Produkte mit M3 sollen im Oktober starten. M3 Pro und M3 Max werden dagegen nicht vor 2024 Macs antreiben dürfen. Für den M3 Ultra-Chip gilt wohl: Vor Ende 2024 wird man diesen nicht im Einsatz sehen.