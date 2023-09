Retourkutsche wegen Huawei? iPhone-Verbot in chinesischen Behörden

Wie in den USA schränkt jetzt auch in China die Regierung die Nutzung von ausländischen Smartphones durch ihre Mitarbeiter ein. In verschiedenen Behörden dürfen die chinesischen Beamten jetzt keine iPhones mehr verwenden.

Selbst Apple bleibt nicht verschont

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat die chinesische Regierung neue Vorgaben für die Nutzung von Smartphones durch eine Reihe ihrer Behörden erlassen. Die Vorgesetzten hätten in bestimmten "zentralen Behörden" in den letzten Wochen begonnen, die Mitarbeiter in Meetings oder Chatgruppen dazu anzuweisen, keine iPhones mehr am Arbeitsplatz zu verwenden.Offen ist noch, wie weitverbreitet die neuen Anweisungen in den chinesischen Behörden zirkuliert werden, heißt es. Neben Apples iPhone spricht der Bericht auch davon, dass Geräte diverser anderer ausländischer Marken nicht mehr von den chinesischen Beamten verwendet werden sollen. Die Anweisungen beschränken sich dabei angeblich nicht darauf, die Geräte nicht am Arbeitsplatz zu verwenden.Angeblich wurden die Behördenmitarbeiter sogar aufgefordert, die iPhones und andere ausländische Smartphones nicht mehr mit an den Arbeitsplatz mitzubringen. Inwiefern eine Durchsetzung dieser Vorgabe erfolgt, ist ebenso offen, wie die Frage nach den Gründen für die neue Maßnahme. Denkbar ist, dass man fürchtet, die iPhones der Behördenmitarbeiter könnten zu Spionagezwecken verwendet werden.Das "iPhone-Verbot" in Chinas Behörden überrascht, insofern dass Apple bemüht ist, jedwede Konflikte mit der chinesischen Regierung zu vermeiden. Das Unternehmen bzw. dessen Vertragsfertiger und die Lieferkette beschäftigen zudem hunderttausende Mitarbeiter in China, um dort diverse Apple-Produkte bauen zu lassen. Außerdem ist China mittlerweile der größte Markt für Apple.Die US-Regierung hatte bereits im November 2022 ähnliche Regelungen eingeführt, laut denen es den Mitarbeitern verschiedener Bundesbehörden nicht mehr erlaubt ist, Geräte einiger chinesischer Hersteller an ihrem Arbeitsplatz zu verwenden. Dies gilt primär für Huawei und ZTE, die beiden großen chinesischen Netzwerkausrüster, welche bereits seit Jahren immer wieder durch die amerikanische Regierung ins Visier genommen werden, weil man eine Gefahr für die "Nationale Sicherheit" des Landes befürchtet.