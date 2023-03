Gerücht: iPhone 15 Pro ohne Doppel-Knopf für Lautstärke-Regelung

Das kommende iPhone 15 Pro könnte die bisher zwei separaten, physischen Tasten für die Lautstärkeregelung überflüssig machen. Das geht aus einem exklusiven Bericht hervor, der sich um die jüngsten Gerüchte zur iPhone-Entwicklung dreht und Renderings zeigt.

Verräterrische CAD-Zeichnungen und Renderings aufgetaucht

Zusammenfassung iPhone 15 Pro könnte 2 Lautstärketasten durch eine Einzige ersetzen

Analysten behaupteten schon im Oktober 2022, dass Apple plant, Solid-State-Knöpfe zu verwenden

Jetzt sind Renderings durchgesickert, die das Design bestätigen könnten

Neues Design könnte größere Wasser- und Staubresistenz verleihen

Erinnert an die ersten iPhones mit einer einzigen Lautstärketaste im Stil einer Wippe

Gerüchte um neues Design mit gebogenen Titanseiten und USB-C-Ladeanschluss

Erwartet für September 2023, aber es wird spannend, was die Gerüchteküche noch alles zutage befördert

Die Gerüchte verdichten sich, dass Apple alle physischen Tasten des iPhone 15 Pro durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters an der Seite - anstelle von den bisher genutzten zwei Tasten.Bereits im Oktober 2022 behauptete der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple plane, für die kommenden iPhone 15 Pro- und iPhone 15 Pro Max-Geräte von mechanischen Tasten auf sogenannte Solid-State-Knöpfe umzusteigen. Weitere Details gab es aber bislang nicht.Jetzt sind angeblich CAD-Zeichnungen und Renderings für die Apple-Smartphones durchgesickert. Die Bilder beheizen nun die Gerüchte, dass die regulären zwei Lautstärketasten durch eine einzige lange Taste ersetzt werden. Das Online-Magazin 9to5Mac hat dazu einen exklusiven Bericht herausgegeben und die Bilder veröffentlicht. Da heißt es:"Fast 100% sicher, dass das iPhone 15 Pro eine LONG Unified Volume-Taste hat, anstatt 2 separate. Bei der Erstellung unseres iPhone 15 Pro-Konzepts haben wir festgestellt, dass Apple 2 Pins an jeder der 2 Lautstärketasten verwendet. Das iPhone 15 Pro CAD zeigt nur 2 Pins auf einer längeren Lautstärketaste."Dies wäre ein Hinweis auf die allerersten iPhones, die mit einer einzigen Lautstärketaste im Stil einer Wippe ausgestattet werden.Diese Design-Änderung am iPhone 15 Pro könnte den Geräten eine größere Wasser- und Staubresistenz verleihen, da eine Solid-State-Taste ein viel kleineres Loch im Rahmen benötigt, um zu funktionieren. Die neue iPhone 15-Familie wird wie gehabt erst für September 2023 erwartet. Bis dahin wird es spannend, was die Gerüchteküche und Leaks alles zu Tage befördern werden, was sich dann erst als richtig oder falsch erweisen wird. Bislang gibt es Gerüchte, die von einem neuen Design mit gebogenen Titanseiten und dem EU-konformen USB-C-Ladeanschluss ausgehen.