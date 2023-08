iPad mini 7 im Anmarsch: Neue Generation angeblich noch 2023 geplant

Apple bereitet derzeit laut der Gerüchteküche den Start des neuen iPad mini 7 vor. Die Vorstellung ist möglicherweise noch für den Herbst geplant, ein guter Zeitpunkt dafür wäre das iPhone-Event Anfang September. Von Apple selbst hört man dazu natürlich noch nichts.

Neues iPad mini nach zwei Jahren auf dem Weg?

Neue iPads im Herbst

Das iPad mini der sechsten Generation ist im Jahr 2021 auf den Markt gekommen und damit mittlerweile eigentlich überfällig für ein Update.Apple soll aber schon etwas in Vorbereitung haben: Ein prominenter Leaker behauptet jetzt, dass Apple in Kürze mindestens ein neues iPad veröffentlichen wird. "ShrimpApplePro" vermutet, dass es sich dabei um ein iPad mini 7 handelt.ShrimpApplePro ist zwar ein recht bekannter Leaker, allerdings mit einer etwas durchwachsenen "Trefferquote". Er hat in diesem Jahr immerhin recht viele, angeblich interne, Informationen zugesteckt bekommen - darunter Hinweise auf eine neue rosafarbene Apple Watch und auf die überarbeitete, einheitliche Lautstärke- und Stummschaltungstaste auf dem iPhone 15 Pro Dieses Mal scheint aber vieles darauf hinzudeuten, dass er mit seiner Annahme zum iPad mini 7-Launch richtig liegen könnte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple die Einführung neuer iPads für den Herbst vorbereitet.Zwar gab es einige frühere Berichte, unter anderem des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo, die davon ausgingen, dass das iPad mini 7 nicht vor 2024 auf den Markt kommen wird. Andere Quellen, darunter Bloomberg, stimmen jedoch eher mit den neuen Gerüchten überein und glauben an den kurz bevorstehenden Marktstart.Es gab in den letzten Monaten zudem ein paar interessante Gerüchte über mögliche Änderungen und Neuerungen für das iPad mini. Dabei drehte sich vieles um ein verbessertes Display und die mögliche Ausstattung mit einem ProMotion-Display.