So könnte das iPhone 15 Pro in Titan-Grau aussehen

In der Gerüchteküche brodelt es derzeit, da es Hinweise gab, dass Apple das iPhone 15 Pro in einem neuen Titan-Grau vorstellen will. Zuvor gibt es schon Informationen zu einem neuen Rotton. So könnte es aussehen.

Neue Farben für das iPhone 15 Pro

Auch iPhone 15 mit neuen Farben

iPhone-Vorstellung im September

Was die Farbauswahl angeht, soll Apple in diesem Jahr viel Veränderung geplant haben . So hieß bereits, dass die goldfarbene Variante beim iPhone 15 Pro gestrichen wird. Ersetzen will Apple sie möglicherweise mit einem Titan-Grauen iPhone.Die neuesten Gerüchte besagen, dass das iPhone 15 Pro in einem dunkleren Blau, Space Black, Silber - und einem natürlichen Titangrau erscheinen wird. Kurzzeitig gab es auch Gerüchte über ein dunkelrotes iPhone 15 Pro, die sich aber inzwischen verflüchtigt zu haben scheinen. Zumindest soll das rote iPhone nicht zum Marktstart erscheinen, könnte dann aber im Frühjahr kommen.Die Pro-Modelle sollen zudem ein neues Finish erhalten - eine komplett neue Oberfläche. Die normalen iPhone 15-Modelle sollen dann von lebendigeren, modischen Farben profitieren. Wie das aussehen könnte hat sich das Online-Magazin AppleInsider überlegt.Von allen Varianten ist jedoch das neue, vermutlich "natürliche" Titangrau am bedeutendsten - sowohl wegen des Materials als auch wegen der Farbe. Apple hat bisher natürliches Silber oder Space Black Titanium auf der Apple Watch Series 7 angeboten, und hat auch bei der Apple Watch Ultra eine natürliche Titanfarbe gewählt.Dies vielleicht nun auch auf ein iPhone zu übertragen, ist eine große Veränderung. Im Vergleich zu einer Apple Watch hat ein iPhone eine große Oberfläche. Wie das aussehen kann, wenn man die verwendeten Materialien nicht ganz in den Griff bekommt, hatte Apple schon vor Jahren beim PowerBook bemerkt. Das Problem war nicht das Titan selbst, sondern die Farbe und der Farbstoff.Damals neigte das lackierte Titan dazu, abzublättern und sich sehr leicht abzunutzen. Apple wechselte daher zum Alu-Case. Die Vorstellung der neuen iPhone-Familie wird schon Anfang September erwartet. Dann wird man auch sehen, wie Apple sich farblich entschieden hat.