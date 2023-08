Spannung steigt: Apple iPhone 15 startet bald, Event-Termin bestätigt

Apple hat soeben den Termin für die Vorstellung des iPhone 15 bekannt gegeben: Am Dienstag, den 12. September, lädt der Konzern zum wichtigsten Apple-Event des Jahres ein.

Apple verschickt Einladungen zum iPhone-Event

Apple verschickt iPhone 15 Event-Einladung mit dieser "Animation"

Apple iPhone-Event am 12. September

Zusammenfassung Apple kündigt iPhone-15-Vorstellung für den 12. September an

Einladungen an Journalisten bereits verschickt, Start um 19 Uhr

Veranstaltungstitel "Wonderlust", Bedeutung bleibt unklar

Neben iPhones werden auch neue Apple-Watch-Modelle erwartet

Aktualisierungen für Macs erst im Oktober zu erwarten

Bis zur Vorstellung der neuen iPhone-15-Familie sind es also nur noch zwei Wochen Wartezeit. Die ersten Einladungen trudeln gerade bei den Journalisten ein und somit ist jetzt klar: Am 12. September werden wir ab 19 Uhr deutscher Zeit alles zum iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erfahren.Das Thema der Einladung in diesem Jahr ist "Wonderlust" - was sich dahinter verbirgt, wird wie immer nicht vorab verraten, lädt aber zu Spekulationen ein.Der Titel der Veranstaltung ist "Wonderlust", eine Anspielung auf den Begriff "Wanderlust". Wie üblich geben weder der Name noch das dieses Mal in Sand- und Blautönen gehaltene Apple-Logo auf der Einladung einen Hinweis darauf, was genau Apple bei der Produktvorstellung anbieten wird.Aus der Gerüchteküche wissen wir aber bereits, dass es eine neue Farbe geben soll, und vor allem ein neues Oberflächen-"Finish", das rauer und quasi "sandiger" aussehen soll . Neben den neuen iPhones erwartet man noch neue Apple-Watch-Modelle . Wir hatten schon viel im Vorfeld darüber berichtet und werden nun in Kürze die offiziellen Ankündigungen im Apple Park in San Francisco verfolgen können.Aktualisierungen für die Macs sollen übrigens erst im Oktober vorgestellt werden. Die Keynote könnt ihr, wie gewohnt, auch bei uns im Livestream verfolgen. Wir werden euch zudem eine Übersicht zu allen wichtigen Themen des Abends liefern. Bei Apple läuft das Event auf der Website und über Apple TV.