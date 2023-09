Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2 sollen bedeutende Upgrades sein

Bisher gab es nur verhältnismäßig wenige Gerüchte und vorab durchgesickerte Informationen zu den geplanten Aktualisierungen der Apple Watch-Serien . Jetzt, kurz vor dem Event, gibt es neue Details.

Neues zu Apple Watch Series 9 & Apple Watch Ultra 2

Neues Material

Interessanterweise hat sich die Gerüchteküche schon mehr mit der Apple Watch Series X beschäftigt , die im kommenden Jahr erscheinen soll, als mit der Series 9. Das liegt im Grunde daran, dass Apple bisher nur geringe Änderungen von Apple Watch-Generation zu Apple Watch-Generation vorgenommen hat.Erwartet wird erst zum zehnten Geburtstag der smarten Uhr ein grundlegendes Design-Update. Nun hat Mark Gurman bei Bloomberg weitere Details zu Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 veröffentlicht . Quellen nennt Gurman zwar nicht, er hat aber eine überdurchschnittliche Erfolgsbilanz bei der Berichterstattung über Apples Zukunftspläne.Laut Gurman plant Apple angeblich doch schon bei den diesjährigen Updates umfangreiche Änderungen.Wie erwartet soll sich allerdings weder die Größe noch das Design der Apple Watch ändern. Stattdessen wird es neue Materialien und Farben geben, wobei bei beiden Uhren mehr recycelte Materialien als bislang verwendet werden. Die Apple Watch Ultra wird, wie bereits gemunkelt, künftig auch in Schwarz erhältlich sein.Auch wenn der Bericht nicht allzu sehr ins Detail geht, sollen beide Modelle "verschiedene Upgrades für Sensoren und interne Komponenten" erhalten, darunter eine neue Version des Herzfrequenzsensors. Die Updates sollen außerdem die Effizienz und die Genauigkeit der Sensoren verbessern.Beide Geräte sollen mit einem neuen U2-Ultrabreitband-Chip ausgestattet sein. Dieser ermöglicht unter anderem eine verbesserte Find My-Funktion.Der Bericht geht auch auf das jüngste Gerücht ein, dass Apple keine Echt-Lederbänder mehr anbieten will . Laut Gurman wird man aber zunächst nur "einige" Lederarmbänder einstellen und die Änderungen eher langfristig ansetzen.Im August tauchten zahlreiche Gerüchte auf, wonach Apple von der Verwendung von Leder auf ein gewebtes Verbundmaterial umsteigt, was sowohl iPhone-Hüllen als auch Apple Watch-Bänder betrifft und haltbarer sein soll.